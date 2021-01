eToro lidera el mercado del trading online a nivel mundial ​Sin duda, invertir a través de plataformas de trading online como eToro se ha convertido en una actividad económica totalmente consolidada, segura y de gran atractivo para el público Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de enero de 2021, 12:46 h (CET) Invertir a través de plataformas de trading online se ha convertido en una de las actividades económicas de mayor popularidad en Internet. Reconocidos Brokers como eToro permiten a la población participar en los principales mercados financieros de todo el mundo.



Hasta hace algunos años, solo un pequeño porcentaje de la población tenía acceso a las operaciones en las bolsas de valores. Sin embargo, las nuevas tecnologías y la digitalización de la economía han impulsado el desarrollo de increíbles plataformas virtuales que promueven la inversión online. Se trata de un creciente mercado que ha puesto a disposición del público destacadas plataformas como de trading online como eToro. Una compañía israelí dedicada a ofrecer servicios financieros entre los que se encuentra el popular corretaje de activos de forma totalmente virtual y con la mayor seguridad.

eToro: líder mundial en Social Trading online En los últimos años, ha salido al mercado una gran diversidad de exitosas plataformas de trading online que han permitido al público invertir en múltiples activos subyacentes. A través de los Contratos por Diferencia, Brokers como eToro ofrecen la oportunidad de negociar con divisas, materias primas, índices, acciones y ETF.



En este sentido, entre los principales índices que se encuentran disponibles en eToro se destaca Nasdaq, SP 500, UK 100, Australia, China 50, Dow Jones, entre otros. Asimismo, con esta plataforma existe la posibilidad de invertir en pares de divisas e incluso, en criptomonedas. Además de la gran diversidad de opciones que eToro ofrece a los usuarios, sus funciones de Social Trading han sido el principal elemento que ha determinado el éxito del broker. Básicamente, el sistema de trading social le permite a los usuarios replicar las operaciones de otros traders.



De esta manera, los inversores principiantes tienen la posibilidad de aprovechar toda la experiencia y los conocimientos de los usuarios con mayor trayectoria. Una valiosa oportunidad que logra aumentar las probabilidades de éxito de las inversiones y que, sin duda, ha motivado el gran crecimiento de eToro en los últimos tiempos.



¿Es seguro invertir en plataformas de trading online? Una de las dudas y preocupaciones más comunes es el nivel de seguridad que ofrecen las plataformas de trading online a los inversores. En este sentido, existe un método infalible que los usuarios toman en cuenta al momento de seleccionar un determinado broker para invertir en la bolsa.



La mejor manera de garantizar la seguridad dentro de esta actividad financiera ha sido buscar aquellas plataformas que se encuentran debidamente reguladas por entidades oficiales. Múltiples países del mundo se han encargado de legalizar y controlar las actividades de trading online mediante organizaciones como Financial Conduct Authority (FCA) británica y la Comisión de

Intercambio de Valores de Chipre (CySEC).



Una serie de entidades que tienen la tarea de regular, controlar y supervisar a los brokers que desean operar legalmente en el mercado. Gracias a sus estrictos y avanzados reglamentos, existe la posibilidad de proteger los intereses de los consumidores y las empresas de trading. En el caso de eToro, este broker se encuentra regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, y cuenta con licencias internacionales emitidas por organismos como la Comisión de

Intercambio de Valores de Chipre (CySEC).



Por este motivo, los usuarios con mayor experiencia suelen recomendar a los principiantes el uso de plataformas de trading online que operen bajo una licencia oficial. De lo contrario, la seguridad de sus operaciones no se encuentra garantizada.



Características de eToro

Existen muchos otros elementos de gran relevancia que han impulsado el crecimiento y la popularidad de eToro en los últimos tiempos. La posibilidad de operar con una cuenta demo es uno de los servicios más atractivos que este broker ofrece a los usuarios. Se trata de una cuenta que permite a los inversores disponer de un saldo virtual de 100.000 $, con el cual tienen la posibilidad de poner en práctica sus estrategias de inversiones. Una función que no posee límites ni restricciones, y que es ideal para los principiantes.



Por otra parte, eToro es una plataforma de trading online que se caracteriza por su sencillo e intuitivo diseño. Su cómoda interfaz le garantiza a los usuarios la plena comprensión y usabilidad de la plataforma. Aunado a ello, es necesario destacar la accesibilidad de este broker en términos económicos, ya que tan solo requiere de 200 euros de depósito mínimo para comenzar a operar.



Asimismo, se debe señalar la increíble optimización de la plataforma web de trading online que ha logrado su compatibilidad con portátiles, móviles y tabletas. Una opción totalmente compatible para el acceso desde sistemas operativos iOS y Android. Un elemento de gran importancia que ha contribuido al éxito de eToro. Una popular plataforma de trading online con presencia en más de 140 países de todo el mundo.

Sin duda, invertir a través de plataformas de trading online como eToro se ha convertido en una actividad económica totalmente consolidada, segura y de gran atractivo para el público. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inditex se repliega en China: cierra todas las tiendas de sus cadenas Bershka, Pull&Bear y Stradivarius Una nueva oleada de cierres que afectarán a cerca de unos 800 trabajadores eToro lidera el mercado del trading online a nivel mundial ​Sin duda, invertir a través de plataformas de trading online como eToro se ha convertido en una actividad económica totalmente consolidada, segura y de gran atractivo para el público El turrón con D.O. factura más de 186M€ AntiuXixona y La Fama concentran el 63% de las ventas Así se dibuja el sector inmobiliario para 2021 El impacto de la pandemia seguirá presente, aunque se aprecia cierto grado de optimismo por las expectativas de la llegada de la vacuna La desconexión de las economías afecta al desarrollo del comercio en Asia La desvinculación gradual de las economías con China tendrá consecuencias positivas y negativas para la evolución del comercio exterior en Asia