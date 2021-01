Netflix anuncia su primera película española navideña dirigida por Álvaro Fernández Armero

Netflix ha anunciado un nuevo proyecto para las Navidades de 2021: una comedia protagonizada por Tamar Novas (El desorden que dejas), dirigida por Álvaro Fernández Armero (Si yo fuera rico), con guion de Francisco Arnal (Allí abajo) y Daniel Monedero (Perdiendo el Este), y producida por Kiko Martínez (Orígenes Secretos).

En palabras de Kiko Martínez: "El cine es un reflejo de la sociedad y nos llamaba la atención que no hubiese una película navideña dentro del panorama español. Contar esta historia en un lugar idílico de los Pirineos, casi como si de un cuento se tratara, es todo un reto que queremos afrontar haciendo memoria de películas míticas navideñas que nos han marcado como Qué bello es vivir, Love Actually o La gran familia".



Para el director Álvaro Fernández Armero A mil kilómetros de la Navidad es un nuevo reto en su carrera por lo ambicioso de su planteamiento: "Se trata de una comedia navideña con todos los elementos del género, empezando por la nieve y terminando por los jerseys de renos, que a su vez ironiza sobre la propia convención de la Navidad. Y lo hace desde la mirada de un personaje cáustico y descreído que destila un humor con el que me siento muy cómodo. Creo que es un guion muy sólido y divertido de Francisco Arnal y Daniel Monedero que retrata la Navidad como un personaje central, sin dejar de contar una historia de amor".



El rodaje de esta nueva producción española comenzó el pasado 22 de diciembre en Madrid y continuará a principios de este 2021 en diferentes localizaciones de las comunidades de Aragón y Cataluña, en concreto en los municipios de Benasque (Huesca) y Arties (Lleida).



Acerca de A mil kilómetros de la Navidad

A mil kilómetros de la Navidad es una comedia protagonizada por Raúl (Tamar Novas), un treintañero al que todas las desgracias de su vida le han sucedido en Navidad. Por eso odia los villancicos, los Reyes Magos y todo lo que huela a espíritu navideño. Todos los años pasa las fiestas en alguna playa remota... pero este año, su jefe tiene otros planes: tendrá que viajar para auditar una fábrica de turrones de Valverde, un pueblo que vive por y para la Navidad. Y por si fuera poco, tendrá que compartir casa con Paula, la profesora del pueblo, que sueña con batir el récord del belén viviente más grande del mundo. ¿Podrá este Grinch madrileño sobrevivir a su peor pesadilla?



Acerca de Nadie es perfecto

Nadie Es Perfecto es una productora de cine independiente fundada en 2000 por Kiko Martínez. Desde esa fecha han realizado más de 25 producciones, entre películas, documentales y series de TV. El objetivo de sus producciones es conseguir el equilibrio perfecto entre la conexión con el gran público y el cine de autor o de género, de ahí que en su catálogo convivan grandes éxitos de taquilla, como Perfectos desconocidos, con películas más arriesgadas, como Pieles, o un thriller de superhéroes como Orígenes Secretos.