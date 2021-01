El rodaje de la película “Dos vacas y una burra” finaliza con éxito en Santander

El rodaje de la película “Dos vacas y una burra” finaliza con éxito en Santander El confinamiento perimetral o el mal tiempo, algunos de los obstáculos a los que se ha tenido que hacer frente en las más de cinco semanas de grabación Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 1 de enero de 2021, 23:42 h (CET) El rodaje de la película “Dos vacas y una burra” ha finalizado hoy con éxito tras cinco semanas en las que el equipo de la productora ATM Producciones ha tenido que enfrentarse a grandes obstáculos como el confinamiento perimetral que ha vivido la comunidad de Cantabria durante varias semanas debido al COVID o el mal tiempo que, por las fuertes lluvias, ha provocado cambios en el plan de rodaje en varias ocasiones. Sin embargo, el director de la película, Jesús del Cerro, ha sabido aprovechar todas estas circunstancias adversas y las inclemencias meteorológicas para reforzar los elementos dramáticos de la película.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, ha asistido hoy a la clausura de este proyecto en las oficinas de C&C Publicidad situadas en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. La película ha contado con el apoyo de la ciudad gracias al convenio de colaboración firmado por Pilar Ruiz, productora de Dos vacas y una burra, y Edurne Vidal, gerente de la sociedad del Palacio de la Magdalena, ente encargado de la gestión turística de Santander. En este convenio se acordó la promoción de la ciudad y la colaboración con esta iniciativa audiovisual que ha sido grabada en un plató natural inmejorable: las localizaciones rurales y urbanas de Santander.



Joaquín Hidalgo, productor de la película, ha señalado que Santander ofrece unas inmensas posibilidades para el rodaje de grandes producciones ya que se trata de un maravilloso plató natural al aire libre con grandes oportunidades para proyectos nacionales e internacionales.



Por su parte, la concejala de Turismo, que durante su visita ha tenido la oportunidad de saludar al reparto de la película y al equipo de rodaje, ha manifestado que el Ayuntamiento de Santander está volcado en la consecución de producciones cinematográficas. El rodaje ha tenido lugar en diversos puntos de la ciudad como el centro histórico, la calle Rubio, junto al Ayuntamiento, el Palacio de la Magdalena o el paseo marítimo de la ciudad. Diversos planos aéreos completan las imágenes en las que se puede apreciar la belleza de este set de rodaje singular.



Sobre la película Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol protagonizan Dos vacas y una burra en lo que va a suponer un simbólico encuentro entre el dúo que protagonizó la popular serie de televisión Un paso adelante. Una comedia romántica dirigida por el director de exitosas series como Médico de familia o Un paso adelante, Jesús del Cerro, que aborda el neorruralismo y los contrastes con la vida en la ciudad. El proyecto, lanzado por la productora independiente ATM Producciones, cuenta con un importante presupuesto de 2 millones de euros de producción.



Esmeralda Pimentel, reconocida actriz mexicana por sus trabajos en cine y televisión e icono de las nuevas generaciones en Latinoamérica, encabeza el cartel de esta película. El reparto también lo completa Codin Maticiuc, popular en Rumanía por protagonizar el mayor éxito del cine en su país, Miami Bici.



Sinopsis Pedro (Miguel Ángel Muñoz) es un joven arquitecto en paro que, estando con su tío Luis (Pablo Puyol), un médico también desempleado, le sorprende una noticia: su abuelo Paco, a quien no llegó a conocer, ha fallecido. Paco era un reputado arquitecto que emigró a México para hacer fortuna y ha dejado a Pedro en herencia dos vacas y una burra en un pueblo del norte de España. Los dos jóvenes dejan la ciudad para emprender un viaje con la intención de vender los animales, pero las situaciones que les esperan cambiarán sus planes.



Ambos se enamoran del paisaje y de sus gentes. Pedro en especial de Paula (Esmeralda Pimentel), una joven estudiante mexicana, nieta del mejor amigo de su abuelo, quien también emigró a México. Todos se verán envueltos en un disparatado enredo familiar originado por “la Jana” (Mamen García), la antigua novia de Paco, obsesionada con “el tesoro” que, supuestamente, había escondido antes de morir.



Durante este viaje Pedro no solo descubre el vínculo profesional que le une a su abuelo, sino también un paraíso inesperado, que le transformará y le hará encontrar el sentido a su vida lejos de la ciudad.







