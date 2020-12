Los números uno de Los 40 en 2020 La lista musical más importante del país ha sido protagonizada por grandes artistas como Pablo Alborán, Dani Martín, J Balvin, Maluma, Maroon 5, Dua Lipa o Aitana Redacción Siglo XXI

martes, 22 de diciembre de 2020, 13:41 h (CET) Este 2020 llega a su fin y, a pesar de haber sido un año tan atípico, LOS40 lo quiere despedir por todo lo alto. Por ello, han juntado en una única lista todos los éxitos que han ocupado en este año la primera posición de la lista musical más importante del país. Una recopilación que no deja indiferente a nadie protagonizada por los artistas más grandes del panorama musical nacional e internacional como Pablo Alborán, Dani Martín, J Balvin, Maluma, Maroon 5, Dua Lipa, Aitana y…¡muchos más!



Para celebrarlo, esta tarde, de 16:00 a 22:00 horas, Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y Óscar Martínez, presentarán un programa especial de Los Números 1 de LOS40 2020, donde repasarán no solo los números 1 del año, sino también todas aquellas canciones que han marcado un antes y un después en la lista. Además, los locutores se encargarán de repartir felicidad a todos los oyentes en forma de increíbles premios que podrán ir ganando durante todo el programa.



