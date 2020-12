Mendilibar: "A mí me ha parecido penalti y a Sergio Ramos también" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 21 de diciembre de 2020, 02:16 h (CET) El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, lamentó que ni el árbitro ni el VAR vieran un penalti que para él debió ser pitado y que era sancionable incluso para Sergio Ramos, quien dice lo comentó con otros jugadores en Ipurua, mientras que destacó la capacidad de reacción de su equipo en el 1-3 final ante el Real Madrid. "Solo sé que en 20 segundos lo han decidido, lo han visto muy claro, cuando en otras jugadas parecidas estás 3 minutos dando a las imágenes, lo habrá visto muy fácil el del VAR. A mí me ha parecido penalti y creo que a Sergio Ramos también le ha parecido penalti, porque lo ha estado comentando con jugadores nuestros y de su equipo", dijo en rueda de prensa. El técnico local fue contundente sobre la polémica ya en el tramo final, que se quedó sin señalar en una pena máxima reclamada por los locales por esa mano de Ramos tras un remate de Muto. Por lo demás, Mendilibar reconoció que el inicio del Madrid fue perfecto. "Al cuarto de hora he puesto a calentar un jugador porque creía que nos caían seis, lo han hecho perfecto", afirmó. "Hemos sufrido y a mí me ha hecho dudar si era bueno jugar apretando arriba, poco a poco hemos ido mejorando, hemos robado algunos balones y ya ellos no estaban tan cómodos. El resto del partido hemos estado de tú a tú, hemos hecho un gol, hemos tenido alguna ocasión, también ellos, y hemos estado vivos hasta el último momento", añadió. "Los jugadores son los primeros que están de acuerdo con la forma de jugar, de no echarse atrás, de apretar y presionar en campo contrario. Por eso las sensaciones son buenas y el pensamiento del jugador también es bueno", terminó.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.