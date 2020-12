Mismo trayecto, menos costes Frenar el cambio climático y la degradación medioambiental no tiene por qué suponer un retraso para la globalización Redacción Siglo XXI

martes, 15 de diciembre de 2020, 13:13 h (CET) Los avances y mejoras en los medios de transporte han sido, junto a las nuevas tecnologías, uno de los principales empujes del crecimiento de la globalización. En la época actual, adquirir artículos de cualquier parte del mundo está al alcance de nuestra mano gracias a Internet y a que la mayoría de empresas se han lanzado a la venta online, y a la mayor rapidez y mayor seguridad que aportan a día de hoy los medios de transporte.

Sin embargo, de la mano de la globalización y sus increíbles ventajas, se encuentra una de las principales amenazas a las que debe hacer frente la sociedad a nivel internacional, el cambio climático. Este problema medioambiental viene acechándonos durante décadas, pero ha sido en este último siglo cuando, desde prácticamente todos los países y organizaciones tanto nacionales como internacionales, se ha decidido poner freno a este problema, para poder seguir disfrutando de los recursos y de la calidad de vida que ofrece nuestro planeta.



Frenar el cambio climático y la degradación medioambiental no tiene por qué suponer un retraso para la globalización. Ambos fenómenos pueden ser inversamente proporcionales si se aplican las medidas necesarias. Por ello, desde el sector del transporte ya se han buscado alternativas, más sostenibles y más económicas, que contribuyan a la lucha contra el deterioro del planeta.



Medidas sostenibles desde el sector del transporte de mercancías

La Unión Europea, en colaboración con sus países miembros y con organizaciones ecologistas, ha puesto en marcha diferentes planes de actuación contra el cambio climático, facilitando la reconversión del sector del transporte y apoyando las diferentes medidas que desde el sector público y privado se están llevando a cabo para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, perjudiciales para el planeta y para nuestra salud.



Desde el sector del transporte, tanto para envíos nacionales como internacionales, se han puesto en marcha iniciativas para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, como la creación de medios de transporte eléctricos, o aprovechar el viaje de un medio de transporte para que haga varios envíos al mismo destino.



Esta última iniciativa está siendo ampliamente aceptada dentro de la sociedad por varias razones. En primer lugar, el agujero en la capa de ozono, consecuencia directa de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, es una de las grandes preocupaciones dentro de la lucha contra el cambio climático, y el hecho de reducir viajes y consecuentemente emisiones, es una gran iniciativa para reducir dichas emisiones.



Por otro lado, este tipo de trayectos supone al mismo tiempo, un ahorro económico, ya que el envío corre a cuenta de dos actores que compartirán los gastos del envío. Son muchas las empresas que están recurriendo al envío de mercancías compartido porque además de suponer una reducción del costo importante, también supone un problema menos, ya que hay empresas dedicadas a este tipo de trámites, por lo que serán ellas quienes establezcan contacto entre la empresa de transportes y la empresa emisora de mercancías.



La lucha contra el cambio climático se lleva a cabo desde todos los sectores El cambio climático se posiciona en la actualidad como uno de los problemas más preocupantes no solo para las instituciones, sino también para la población civil. Por ello, desde todos los sectores que componen la sociedad internacional, se están buscando soluciones efectivas, capaces de frenarlo y de mejorar nuestra calidad de vida en consonancia con el respeto y el mantenimiento del medio ambiente.



Las nuevas medidas y reajustes que se están llevando a cabo por parte del sector del transporte de mercancías para envíos nacionales e internacionales es un gran ejemplo de cómo la población mundial está cada vez más concienciada con la lucha contra el cambio climático. Todos estos esfuerzos están orientados a prosperar sin mermar la globalización, que tantas ventajas ha traído a la actual sociedad, al tiempo que luchan contra la contaminación y el deterioro medioambiental, consiguiendo al mismo tiempo, un planeta más interconectado, más unido y más limpio.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

