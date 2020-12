Discovery presenta discovery+, su nuevo servicio global de streaming que llegará a España en 2021 Discovery+ presentará una ambiciosa oferta de producciones originales exclusivas de contenidos premium producidos tanto en España como a nivel internacional Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 3 de diciembre de 2020, 13:35 h (CET)

Discovery ha anunciado hoy el lanzamiento de discovery+, el primer servicio global de streaming de la compañía líder en entretenimiento sobre la vida real, que pondrá a disposición de sus suscriptores la mayor y más diversa oferta de contenidos de no ficción del mercado por primera vez en un único lugar.

A lo largo de 2021, millones de personas en todo el mundo podrán disfrutar de todo el universo Discovery a través del nuevo servicio que el próximo año llegará a más de 25 países de todo el mundo entre los que se incluye España. Con discovery+, la compañía da un gran paso estratégico dentro del proceso de transformación digital de su negocio a nivel global, permitiendo un acceso inédito al extenso porfolio de marcas y contenidos de Discovery a más hogares y personas que nunca.

Por primera vez, los fans podrán seguir cómo, cuándo y dónde quieran sus series y personajes favoritos, ver estrenos de contenidos premium exclusivos de discovery+ producidos en España e internacionalmente y descubrir el universo de marcas y contenidos globales de Discovery en un único lugar.

De este modo, discovery+ será la casa del entretenimiento sobre la vida real con géneros como la aventura o lo paranormal; con los más grandes documentales de ciencia, naturaleza e ingeniería; con la mayor oferta de contenidos ‘lifestyle’, cocina, hogar y decoración; con las más sobrecogedoras propuestas de crimen e investigación; con el mejor contenido para los amantes del motor y mucho más.

Un extenso catálogo de programas y temáticas exclusivas de las marcas icónicas que han convertido a Discovery en líder mundial en entretenimiento sobre la vida real y que vendrá acompañado por un ambicioso número de nuevas propuestas originales en exclusiva para discovery+.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Discovery, Inc., ha afirmado: "Hemos estado trabajando metódicamente durante los últimos dos años para aportar todas nuestras ventajas estratégicas al lanzamiento de discovery+, incluyendo asociaciones de distribución y publicidad en todo el mundo, una oferta premium de marcas de calidad, personajes auténticos y la mayor librería de contenidos, así como una amplia lista de programación exclusiva con nuevos títulos.

Con discovery+, estamos aprovechando la oportunidad global de ser el producto definitivo en contenidos de no ficción, proporcionando a los hogares y a los consumidores de contenidos en dispositivos móviles una oferta distinta, clara y diferenciada a través de potentes verticales de contenido sobre estilo de vida y entretenimiento sobre la vida real. Creemos que discovery+ es el complemento perfecto para cada oferta de contenidos en streaming”.

Tras su lanzamiento en Estados Unidos el próximo 4 de enero, que llega con un acuerdo de lanzamiento exclusivo con Verizon, Discovery iniciará la expansión internacional de discovery+ a lo largo de 2021. Aprovechando su gran librería de contenido producido localmente en los mercados en los que la compañía está presente, así como su amplia oferta de deportes en directo gracias a Eurosport, Discovery impulsará el lanzamiento de su primer servicio global de streaming en más de 25 mercados clave a lo largo de 2021, incluyendo Italia, Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia y España. También aterrizará el próximo año en Oriente Medio, Europa del Este y varios mercados de Latinoamérica, incluyendo Brasil.

En su firme apuesta por mantener sus sólidas relaciones con sus socios de distribución, Discovery acaba de lanzar discovery+ en Reino Unido e Irlanda en asociación con Sky, que ofrece a sus millones de clientes acceso a Discovery+ en Sky Q durante 12 meses sin coste adicional. En Italia, el servicio se lanzará junto a TIM y en Europa del Este en asociación con Megogo.

En los mercados europeos en los que se lanzará en 2021, discovery+ contará con el apoyo de la inigualable oferta multideportiva premium de Eurosport, incluyendo los Grand Slams de tenis, las Grandes Vueltas ciclistas, los deportes de motor y los deportes de invierno, entre otras grandes citas deportivas. A partir de los Juegos Olímpicos* de Tokio del año que viene, se convertirá además en sede de los Juegos Olímpicos en Europa, con acceso a cada minuto, cada medalla y cada héroe en directo y bajo demanda.

JB Perrette, Presidente y CEO de Discovery International, ha señalado: "Con décadas de experiencia conectando a audiencias de todos los rincones del mundo con las voces e historias locales que les apasionan, Discovery logra inspirar, satisfacer aspiraciones y generar una lealtad entre sus fans de todas partes como pocas marcas de medios de comunicación pueden hacerlo. discovery+ aprovechará nuestro modelo y estrategia distintiva para atraer a seguidores en más de 25 mercados durante el próximo año, ofreciendo el mejor entretenimiento real a los clientes de una manera totalmente nueva".

Con su lanzamiento en España en 2021, los suscriptores a discovery+ tendrán a su disposición, por primera vez en nuestro país, una gran oferta de contenidos originales de las marcas internacionales más icónicas del universo Discovery como Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Travel Channel, ID, Food Network, DIY, Discovery Channel, Motortrend o TLC.

Este extenso catálogo de casi 9000 horas y 600 títulos del mejor contenido de entretenimiento sobre la vida real incluye títulos de las franquicias favoritas de los seguidores de Discovery en todo el mundo como ‘La fiebre del oro’, ‘Mi familia vive en Alaska’, ‘Mi vida con 300 kilos’, ‘Los gemelos reforman dos veces’, o ‘La Doctora Lee’, y series españolas como ‘Control de carreteras’, ‘Wild Frank’ y muchas más, que por primera vez estarán disponibles para disfrutarlas al completo y en un único lugar.

Además, desde su lanzamiento, la oferta de discovery+ contará con un ambicioso plan de estrenos exclusivos de contenido original tanto de producciones españolas como internacionales, la colección definitiva de documentales de historia natural de la BBC y la incorporación de la oferta multideportiva premium de Eurosport en el futuro.

Antonio Ruiz, Vicepresidente Senior y Director General de Discovery para España, Portugal y Francia, ha dicho: “Estamos entusiasmados por poder anunciar el lanzamiento de discovery+ y que el público en España pueda disfrutar de todo el contenido premium de Discovery por primera vez un mismo lugar y en el momento y el dispositivo que elijan. discovery+ será la casa del entretenimiento sobre la vida real, de los formatos de no ficción preferidos por el público, de personajes icónicos del universo Discovery y de las grandes citas deportivas. En un mercado con una amplia oferta de ficción en streaming, discovery+ llega con una propuesta única y diferencial, como el referente absoluto en contenidos de no ficción, para complementar la oferta del resto de servicios ya disponibles en el mercado”.

Con la incorporación el próximo año de discovery+ a la familia de canales y plataformas de Discovery en España, la mayor y mejor oferta de entretenimiento de no ficción llegará a más personas y hogares que nunca en España, permitiendo al público acceder una extensa oferta de contenidos en un mismo servicio, en cualquier momento y a través del dispositivo que elijan.

