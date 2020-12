Pau Gasol, ¿a los Lakers con su hermano Marc? Después del fichaje de Marc Gasol por Los Ángeles Lakers, los rumores sobre la vuelta de su hermano Pau al equipo no han parado de crecer Redacción Siglo XXI

miércoles, 2 de diciembre de 2020, 14:19 h (CET)

El fichaje de Marc Gasol por Los Ángeles Lakers ha supuesto un cambio de rumbo en la trayectoria del de Sant Boi. Después de conseguir el ansiado anillo con los Toronto Raptors hace dos temporadas, el español encarará ahora una campaña con un nuevo equipo y como principal favorito para alzarse con el campeonato de la NBA, de la mano de una plantilla liderada nada más y nada menos que por Lebron James y Anthony Davies.

En ese sentido, la industria coincide en que el que será ahora el equipo de Marc Gasol es el máximo favorito para alzarse con el campeonato de la NBA el próximo verano.

Los rumores durante el mercado, eso sí, no cesan ni un segundo, y ahora son muchos los que han apuntado la posibilidad de que Pau Gasol, hermano de Marc, vuelva a la franquicia con la que ganó la NBA junto a Kobe Bryant. El pívot catalán se encuentra ahora mismo sin equipo, y podría ser una buena pieza de recambio para los Lakers, que juntarían a los dos hermanos Gasol en su plantilla.

Sobre ello mismo ha opinado el líder Lebron James, que en una reciente entrevista ha dejado la puerta abierta a esa posibilidad. “Ya veremos”, opinó en televisión. Desde luego, la opción de ver a los dos Gasol con la camiseta de los Lakers es factible en estos momentos.

Los Lakers están trabajando sin descanso para configurar una de las plantillas más potentes de los últimos tiempos. El equipo liderado por Lebron James podría ser incluso más fuerte de cara a próximas temporadas, puesto que también tienen la mirada puesta en un posible fichaje de Giannis Antetokounmpo en el verano de 2021, cuando el jugador griego se podría convertir agente libre. Así pues, el combinado californiano ya no solo estaría con la vista puesta en la campaña 2020-2021, donde parte como absoluto favorito, sino que también pensaría en futuras temporadas para, así, poder conseguir, una vez más, un reinado de larga duración en la máxima competición de baloncesto del planeta.

