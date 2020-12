El salón como punto de reunión Hay tres espacios claves para sacar el mayor partido al salón. Sea grande o pequeño, siempre se puede sacar esta disposición Redacción Siglo XXI

martes, 1 de diciembre de 2020, 11:47 h (CET) El salón se ha convertido en el nuevo punto de reunión no solo familiar sino de los amigos. Es una vuelta al viejo concepto de tarde en casa, pero acompañados.

Con las nuevas medidas sanitarias, el tiempo en familia se ha vuelto a hacer imprescindible, habilitando en el salón el espacio necesario para el ocio y para pasar tiempo de calidad.

“No solo se ha convertido, en muchos casos, en el lugar de trabajo y estudio, sino que también es el espacio de ocio compartido. Durante los meses del confinamiento se convirtió el salón en un gimnasio, en el cine, en el lugar de tertulia y en el de visita. Es ahora más que nunca cuando se ha empezado a sacar partido a esta habitación” comentan los decoradores de muebletv.org.

Tres espacios claros gracias al mueble tv Hay tres espacios claves para sacar el mayor partido al salón. Sea grande o pequeño, siempre se puede sacar esta disposición.

Por un lado, debe estar el lugar de comida. La mesa y sillas serán el lugar de reunión familiar a la hora de comer. También para recibir a los invitados en caso de que sea posible por las medidas y se disfrute de una buena sobremesa. Este será también el lugar de jugar a los clásicos juegos de mesa o incluso, en algunos casos, el despacho. Por ello es importante contar con sillas de buena calidad para poder pasar el tiempo que haga falta.

El segundo lugar de referencia será el sofá. Es el sitio en el que se puede tomar un vino mientras se conversa, se puede descansar un rato mientras se lee o el punto de reunión para ver una película. Sin duda, invertir en un buen sofá se ha convertido también en algo prioritario.

Finalmente, el mueble tv, aunque parezca que no, se ha convertido en un auxiliar vital. Es donde se encuentra la puerta hacia el exterior, la informativa, pero también donde se puede jugar gracias a las conexiones con las clásicas videoconsolas, donde se puede conectar en remoto con la oficina o con youtube para los tutoriales del gimnasio gracias a la Smart tv y el nuevo cine familiar.

La tendencia dice que hay dos versiones que son las más aceptadas. Por un lado, se encuentra el mueble bajo, minimalista, que no resta protagonismo a la televisión y que tiene a través de puertas un espacio de almacenaje que sirve para esconder el desorden. En él suelen verse colores neutros, casi minimalistas que recuerdan las decoraciones nórdicas donde lo importante no es tanto el mueble en sí sino su función e imagen limpia.

A esta tendencia se suma en los últimos años el mueble alto. Ahora que es necesario almacenar en menos espacio libros, carpetas, recuerdos e incluso aparatos adicionales a la televisión, han sido el gran aliado del salón pequeño. Gracias a puertas, vitrinas o incluso a la posibilidad de almacenaje en cajas, el orden está asegurado, pero también el que las cosas quepan. Normalmente suelen ser algo más arriesgados en tonalidades, jugando con la vanguardia e incluso con la mezcla de materiales para que parezcan a la última, con colores incluso ácidos que dan pie a jugar con el resto de la decoración.

