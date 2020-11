Bildu y la utopía de la República vasca La utopía de una República vasca deberá esperar a que un determinado número de personas en el Estado español (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada Germán Gorráiz López

lunes, 30 de noviembre de 2020, 17:26 h (CET) EH Bildu estaría integrada por militantes de las extintas Aralar y EA así como de Sortu y estaría marcada por el estigma de su negativa a condenar el terrorismo de ETA, lo que le habría convertido a ojos del establishment español en un “paria político”. En esta coyuntura, EH Bildu decidió revisar su actual estrategia política e incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente el uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta.

Asimismo, la inteligencia mediática se distingue por una extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio así como de realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato (República vasca), de lo que sería paradigma el apoyo sin complejos de Bildu tanto a los Presupuestos de Sánchez como a los de Chivite. Este movimiento magistral de sus piezas, habría descolocado tanto a Navarra Suma como a Ciudadanos que quedan condenados al ostracismo para el resto de legislatura al tiempo que escenifica la asunción de Bildu como colaborador externo de los Gobiernos de Sánchez y Chivite, lo que de facto supone otorgarle “la legitimidad democrática al otrora paria político” (EH Bildu).

Sin embargo, la utopía de una República vasca deberá esperar a que un determinado número de personas en el Estado español (Masa Crítica), alcance una conciencia más elevada , momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad , tesis conocida como "Teoría del Centésimo Mono" y citada por el biólogo Lyan Watson en su obra "Lifetide" publicada en 1.979, para lo que se antoja inevitable un proceso de catarsis y posterior metanoia colectiva en España. Así, tras un parto agónico en el que agonizará lo viejo sin que amanezca lo nuevo, asistiremos al nacimiento del "Individuo Multidimensional" como generador de un tsunami popular de denuncia del actual déficit democrático, social y de valores que terminará por diluir el opiáceo inhibidor de la conciencia crítica (consumismo compulsivo) , finiquitar las estructuras del obsoleto Régimen del 78 y proceder a la instauración de una nueva República plurinacional tras el reconocimiento implícito de la soberanía nacional de Euskal Herria y Catalunya.

