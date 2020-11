Spotify presenta las canciones de Navidad más escuchadas de 2020: Mariah Carey sigue siendo la número uno

Aunque todavía no haya llegado diciembre, los usuarios de Spotify no han podido esperar más para entrar en el ‘mood’ navideño. En lo que va de año, los usuarios ya han escuchado más de 6.500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo. Desde que se inauguró la plataforma en 2008, se han acumulado más de 37.000 millones de escuchas de música navideña.

Este año, a raíz de la pandemia, Spotify ha detectado que los usuarios se están refugiando en la música de Navidad mucho antes que en años anteriores, tal vez buscando cierto confort. La playlist ‘Christmas Hits’ se ha escuchado mucho más durante los meses de septiembre y octubre respecto a 2019. De hecho, las diez canciones más escuchadas de Navidad en Spotify experimentaron un aumento del 25% en sus reproducciones en octubre. Además, aunque el consumo de música navideña se suele producir todos los años durante los fines de semana, la plataforma ha detectado un ligero aumento en las escuchas de este tipo de música de lunes a viernes.

Las canciones de Navidad más escuchadas en España y en mundo en 2020 Si hablamos de cuáles son las canciones de Navidad que más se están escuchando, el ‘top 5’ de temas favoritos de los españoles y de los usuarios a nivel mundial coinciden. La número uno este año sigue siendo “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. En segundo lugar “Last Christmas”, de Wham!; en tercera posición “Santa Tell Me”, de Ariana Grande; en cuarta “It's Beginning to Look a Lot like Christmas”, de Michael Bublé, y en quinto lugar, “Mistletoe”, de Justin Bieber.

El ranking en España se completa con “Jingle Bell Rock”, de Bobby Helms; “Holly Jolly Christmas”, Michael Bublé; “Llegó la Navidad”, de Generación Escogida y Ozuna con Christian Nieves; “Rockin' Around The Christmas Tree”, de Brenda Lee; y “Feliz Navidad”, de José Feliciano. Los villancicos tradicionales también siguen cosechando popularidad en Spotify cada año. Ejemplo de ello es “El Burrito Sabanero”, “Campanas de Belén” o “Campana sobre Campana”.

Para descubrir más canciones de esta época, las playlists más populares contienen multitud de temas que explorar: ‘Villancicos’, con los villancicos de toda la vida; ‘Villancicos Flamencos’, con las mejores voces flamencas; ‘Christmas Hits’, con los éxitos más navideños y ‘Christmas Classics’, los grandes clásicos que no pasan de moda.