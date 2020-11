Camas elásticas, diversión sana durante el confinamiento

Los adultos hemos hablado hasta el cansancio de lo mucho que nos ha afectado la pandemia. Hemos conversado acerca de ello con nuestros amigos y familiares, realizamos videollamadas, posteamos sobre el tema en las redes sociales y, en general, hemos tenido tiempo de sobra durante el confinamiento para quejarnos acerca del modo en que esta difícil situación sanitaria ha impactado en nuestras vidas. Algunos han perdido su empleo o a un familiar por el contagio, hay quienes han fracasado al tratar de mantener su negocio a flote y, desde luego, están los que se han vuelto locos al tratar de sobrellevar el encierro.

Pero ¿qué hay de nuestros niños? Es difícil ser pequeño en un mundo de adultos cansados, preocupados y sin tiempo. Adultos que hablan acerca de una amenaza invisible cuyo alcance ellos no entienden, que nunca más volvieron a llevarlos de paseo, a tomar un helado o que los están privando de ver a sus amigos. El mundo también cambió para los consentidos de la casa y la mayoría debe conformarse con experimentar la vida a través de una pantalla, ya sea el ordenador o la tablet. E incluso hay quienes no tienen la fortuna de contar con una conexión a internet o dispositivos que faciliten su entretenimiento.

Una forma sana de pasar el rato Sí, todos sabemos que el internet ha desplazado al entretenimiento tradicional. No importa qué edad tengas: muchas veces resulta más divertido consultar el listado de series y películas en tu plataforma de streaming favorita, que salir a dar una vuelta al parque o pasear por el centro comercial más cercano a tu casa. Sin embargo, hay diversiones que ni siquiera la cuarentena por covid-19 ha podido dejar en el olvido. De hecho, la famosa «nueva normalidad» ha venido a recordarnos que la vida debe sentirse, tocarse y experimentarse. Los niños necesitan saltar, correr, llenarse la ropa de barro y reír con sus amigos, no sólo leer acerca de ello en la red o verlo en las películas.

Entonces, ¿cómo lograr que tus hijos pasen un rato ameno, aun estando encerrados en casa? Las camas elásticas para niños no solo se han convertido en una excelente inversión para negocio, sino también en una alternativa para que tus pequeños te dejen trabajar durante el confinamiento. En esta era digital, en la que parece que ellos no son capaces de divertirse si no tienen la vista fija en una pantalla de play o en el celular, necesitas algo que les recuerde que la infancia pasa rápido y que hay más de una forma de relajarse.

¿Ya conoces sus ventajas? Desarrollo de la motricidad. Pero, las camas elásticas no son solo un entretenimiento vacío. En realidad, tener una en tu jardín puede hacer que tus niños, grandes o pequeños, desarrollen su motricidad gruesa y trabajen en la coordinación. Nadie dijo que saltar en una de estas camas es fácil. Ellos comenzarán dando brincos a lo loco, muertos de risa, pero, el asunto no quedará ahí. Mientras más la usen, aprenderán a hacer piruetas sin caerse o perder el equilibrio.

Mejora su circulación. Uno de los problemas más serios que se ha presentado como resultado del confinamiento es el deterioro de la salud. Tantos meses de inactividad, sin apenas ver la luz del sol o correr al aire libre han sido insanos para todos, pero muy especialmente para los niños. Con el tiempo, de tanto estar sentados frente a la tele, pueden llegar a presentar condiciones de salud relacionadas con el sistema músculo-esquelético y la resistencia coronaria, por eso es importante que le proporciones a tus hijos una manera de hacer ejercicio sin exponerse.

Queman calorías. Todos hemos aumentado de peso durante la cuarentena por coronavirus. Solo quienes llevan una vida fitness y tienen una disciplina envidiable han logrado salir del confinamiento con unos cuerpos esculpidos. Pero, eso solo se aplica a los adultos y a una población muy selecta, a decir verdad. ¿Qué hay de los niños? Ellos son condicionables, son como un trozo de arcilla que puedes moldear y, por lo tanto, se adaptan a los hábitos que les impongas. Si acostumbras a tus hijos al sillón, el play, las frituras y dormir hasta mediodía, resulta lógico pensar que aumentarán de peso. Una cama elástica puede ser una excelente forma de invitarlos a ejercitarse sin que se den cuenta del doble sentido de tu mensaje.

Una excusa para reunirse con sus amigos. A diferencia de un paseo al centro comercial, donde el aire puede estar viciado y hay riesgo de contagio, poner una cama elástica en tu jardín les proporciona a tus hijos un modo perfecto de reunirse con sus amigos y pasar un rato divertido. Lo mejor de todo es que puedes mantenerlos seguros y no coartas su tiempo de ocio o su vida social.

Pasa un rato con ellos. ¿Y qué hay de ti? ¿Consideras que estás pasando tiempo de calidad con tus niños? Es posible que tengas la mejor intención, pero que la modalidad de teletrabajo, que ha imperado a raíz de la pandemia, te quite demasiado tiempo. Sabemos que divertirte con tus hijos es algo que siempre tienes en mente y comprar una cama elástica es una excelente opción para reírte a mares con ellos, darles todo tu amor, sin salir de casa. ¡Tú tienes el control!