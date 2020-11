'La Casa de tus Sueños' es el nuevo single adelanto de Tronco Un tema que forma parte de su tercer disco 'Nainonai', que saldrá a la luz a comienzos de 2021 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de noviembre de 2020, 13:19 h (CET) Tronco es una banda atípica. De estas con una personalidad única y aplastante pero a la vez tan natural y directa que atrapan al instante. Uno de esos grupos que, a través de su música, hacen que la vida parezca algo sencillo, bonito y divertido.

Después de sus EPs 'Tralará' (2018) y 'Abducida Por Formar Una Pareja' (2017), Tronco ya está matizando los últimos detalles de su nuevo largo, 'Nainonai', que se estrenará a comienzos del año que viene.

Un álbum del que nos regalan hoy su primer single adelanto, 'La Casa de Tus Sueños', una canción que ya tenían preparada para directo en la época de 'Tralará'. En ésta nos presentan la casa de sus sueños, con una melodía de aire costumbrista y toques mediterráneos que nos recuerda a Jonathan Richman, Serrat o The Moldy Peaches. Con Elisa y Eloy Bernal haciendo el contrapunto a Conxita y Fermí Herrero; y junto a Laura Antolín (de Doble Pletina) al bajo. Ensoñadora, casi onírica, pero tan cercana que te acaricia.

Y llega acompañado de un videoclip que completa este universo tan particular que hay dentro de Tronco. Un ejercicio de DIY rotundo, con subtitulado en plan teletipo y una manera de filmar que nos recuerda por igual a John Waters y Charles Chaplin. Un viaje a la casa de los sueños que puebla el mundo de Tronco.

En 'Nainonai', la banda catalana da salto cualitativo y, al mismo tiempo, muy reconocible, que sigue la línea de sus anteriores trabajos pero con un enfoque más maduro: en las letras, en las que Conxita ha estado especialmente inspirada; y en las producciones, donde la mano de Eloy Bernal (Neleonard y Die Katapult) ha sido clave para darle al sonido de Tronco la diversidad y la riqueza que requerían.

