“No comparto ninguna idea sobre Juan Carlos I, ha sido rey de España, hay un deterioro para la familia real que no comparto ni comprendo”, Ángel del Pozo, actor

Ángel del Pozo es un actor que forma parte de la historia del cine español. Cuando empezó, en los años 60, hizo papeles de galán, más adelante se especializó en trabajar en películas llamadas de Spaguetti Western, sabe manejarse bien con un “colt” y los caballos son sus grandes amigos a la hora de trabajar.

Recientemente, en la Gala de Clausura de Almería Western Film Festival, le dieron el premio homenaje en donde, en el paseo de “Tabernas de Cine”, ya cuenta con la silla del Actor, silla que lleva su nombre y al que hay que añadir los nombres de otras figuras internacionales del cine western. Hablar con Ángel es hacerlo con la Wikipedia del mundo del cine, recuerda todos los nombres de las personas con las que ha trabajado y relata sus experiencias con una minuciosidad fuera de control.



Es ameno, divertido y muy generoso. Es tan generoso, que esta entrevista, merecía el diario entero, algo milagroso en el mundo del periodismo.

Nunca hubiese dejado de hablar con este actor que, ya retirado, ocupa sus horas, en la Residencia donde vive, a leer, a primera hora de la mañana, todas las noticias más importantes del día para, a las once de la mañana, comentarlas con sus otros residentes del centro.

Es un hombre activo, tiene 86 años, si no lo sabes, no te lo dicen, por su capacidad tan amena de contar su vida laboral, dirías que estás hablando con una persona de 50.

Ángel, es un hombre guapo, le acompañan, desde su nacimiento, un par de ojos de color verde que heredó de su madre y de su abuela, su hija, Almudena, también periodista, de la que habla maravillas, ha heredado la belleza del padre pero sus ojos cambian el verde por el azul mar. Los Del Pozo forman una familia de guapos.

Aunque, el que fuera actor muy conocido, si bien bello, nunca ha presumido de ello, sus formas han sido más de seductor natural, más de lo que le gustaba, que lo que le interesaba.

No sólo hizo papeles en películas de western, trabajó con Robert Taylor, Anita Ekberg, Orson Welles, Angelo Antonioni, Maximilian Schell, entro otros muchos.

Dirigió cuatro películas, hizo documentales para TVE, uno de ellos con Julio Iglesias en su casa de Indian Creek, en Miami, y formó parte del primer equipo creador de Telecinco en España. Tiene un montón de vivencias que explica con un enorme sentido del humor y sin ningún atisbo de creerse una estrella, aunque lo fuera y es; esta periodista le fascinó tanto lo que cuenta que, seguro, les va a encantar.

Además de las muchas cosas interesantes que ha hecho a lo largo de su carrera, también pasó por la Universidad Comencé a trabajar en mi más tierna infancia con mi padre en la tienda, después hice la carrera de Derecho en una de las convocatorias para mayores de 25 años. Me gustan mucho los temas de abogados, y las películas de temas jurídicos como “Testigo de cargo” interpretada por Charles Laughton y Tyrone Power, siempre hay una interesante película de juicios. “El proceso de Nuremberg” es una de las más famosas, en ella trabajaba Maximilian Schell, fui su mano derecha en el rodaje de “Simón Bolívar” donde también trabajaba Paco Rabal. .

¿Su primer trabajo fue en “Un bruto para Patricia? Sí, el director era Leo Klimovsky, estaban en el reparto José Suárez, Susana Campos, que estaba guapísima, y María Martin requeteguapa, luego trabajé en “Mi calle”, y en el “El indulto”, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, en “El Indulto” también trabajaban Pedro Armendáriz, Concha Velasco y Manolo Monroy.

Interpretó personajes de galán en películas de los años sesenta-setenta Si, en “Margarita de llama mi amor”, película de mucho éxito en la época. También trabajé en “Vuelve San Valentín”, una película considerada de culto por los críticos. Primero hice “Margarita se llama mi amor” con Mercedes Alonso, era la protagonista y yo interpretaba a uno de sus “novietes”, el amor oficial de ella en la película era, Antonio Cifariello, el que hizo “Pan, amor y …..” con el director Dino Rossi.

¿Conoció personalmente a Sofía Loren? A Sofía Loren la he visto de lejos cuando estábamos rodando “Margarita se llama mi amor”. Rodábamos en los estudios de Sevilla Films, y allí mismo rodaban “El Cid” y alguna vez vi a Sofía Loren bajar del coche, era una señora impresionante. A quien si conocí fue a su hermana, Anna María Scicolone en la época en que rodé 10 películas en Italia. En aquellos tiempos en Italia había tres Sergios conocidos en el mundo del cine. Sergio Leone, que era buenísimo, Sergio Corbucci, que se defendía muy bien, y Sergio Sollima con el cual hice “El halcón y la presa” junto con Lee van Cleef y Tomás Milian, y también “Cara a cara” en la que también estaba Milian y Gian Maria Volonté, un tipo fenomenal.

¿Fue amigo de Lee van Cleef? Fuimos muy amigos, Sergio Leone lo trajo de Estados Unidos para hacer “Por un puñado de dólares”, y luego le llamaban mucho de Italia para hacer protagonizar diversas películas. Era muy amigo mío, mucho. Hay una leyenda urbana que dice que cuando recibió la oferta de viajar a España para hacer western se negó, dijo que se quedaba en Nueva York porque estaba pintando un cuadro por el que le iban a pagar 50 dólares, y en ese momento, Sergio Leone, le ofreció 50.000 dólares para venir a rodar a España. Me parece mucho dinero, por la época, y porque, en ese momento, Lee no era nada conocido, él es importante a partir de rodar “Por un puñado de dólares”, dirigida por Sergio Leone

¿En cuántos western ha intervenido a lo largo de su carrera? Habré hecho unas veintitantas películas.



¿Cómo llegó a hacer tantas? Los directores venían a España, me entrevistaban y me escogían para hacer el papel. Para mí la entrevista más importante fue la que tuve con Michelangelo Antonioni, director de “La Notte” y “El eclipse”, trabajé con él en el rodaje de “El Reporter”.

¿Cómo era Antonioni dirigiendo? Era maravilloso. Sentí bastante emoción cuando me dijeron que quería verme, aunque luego la emoción se controla. Entré en su despacho, se puso en pie, un tipo alto, 1,85 de altura, corpulento, pelo blanco, y al verme exclamó “queste, queste”..( este, este). Había visto fotos mías en Roma, decía que había un actor que tenía algún parecido con Henry Fonda, pero siempre le llegaban actores morenos. Le dijeron que yo era Ángel del Pozo, y contestó “pues claro, Ángel del Pozo”. Hice un papel bajo su dirección.

¿Cómo fue su relación durante el rodaje? Me lo pasé bomba. Hablamos bastante de cine, él estaba pasando por un momento difícil, Mónica Vitti, una chica muy atractiva, le había dejado y Antonioni estaba muy enamorado de ella. En Mojácar, nos hospedábamos en el Hotel Morisco, en el que también estaban Jack Nicholson con Angélica Huston, María Scheneider con su novia, Brian de Palma, y Antonioni. A la hora de cenar yo estaba en el bar tomando un cubata cuando salió Antonioni, solo, le pregunte a dónde iba y me contestó “ a mangare”, (a comer), al preguntarle si iba sólo contestó que era mejor ir sólo que mal acompañado, y se marchó. Al día siguiente comenté con algunos de los técnicos italianos que estaban en el rodaje este hecho, y alguno de ellos me respondió: “no hay quien le aguante”. Así que organicé una cena y le invité, era una cena para cuatro o cinco personas solamente. Antonioni vino, y lo pasamos muy bien, un par de días después me dijo: “Ángel, cuando cenamos otra vez”, le contesté que en cualquier momento.

Recientemente en Tabernas, cuna del espagueti western le han dado un premio. ¿Este premio ha llegado un poco tarde? No sé, también han sido premiados otros actores españoles, como Fernando Sancho, al que llamaban Carrancho por uno de los personajes que había hecho y estaba genial. Este premio también lo tiene la gran actriz Italiana Claudia Cardinale, a quien también conocí, y también conocí a su hermana Blanca.

También ha trabajado con Orson Wells, ¿era tan insoportable como se ha dicho? Nos conocimos mientras yo estaba rodando una escena con Rik Battaglia, un actor italiano que montaba bien a caballo y era buen espadachín, llegó Orson Welles, nos presentaron y el productor Vicente Gómez le dijo que yo era español, ya que Wells era políglota y hablaba perfectamente castellano entre otros idiomas. Me preguntó cuál era mi papel y al decirle que era el del doctor Liversey me dijo que este papel le iría muy bien a Fernando Rey, tuvimos una diversidad de opiniones al respecto y ese fue el comienzo de mi relación con Orson Welles.

¿Orson Welles cambió de opinión respecto a usted? Cuando llevamos dos semanas de rodaje vinieron a Almería Antonio de Olano y Yale para hacer un reportaje sobre la película, especialmente sobre Orson Welles, importante personaje en el mundo del cine. Los periodistas le preguntaron qué opinaba de mi, su contestación fue: “es muy buen actor”, casi me desmayo al conocer su opinión sobre mí. Durante dos semanas y media mi personaje fue tan protagonista como los de ellos, Welles interpretaba el papel del pirata John Silver, estábamos rodando “La isla del tesoro”. Supongo que a las dos semanas de verme trabajar debía pensar que yo era un tío válido. A partir de ahí tuvimos conversaciones sobre el mundo del cine, del teatro y de actores españoles y americanos. Me llevé muy bien con él.

Además de actor también ha dirigido películas. ¿Con quien rodó su primer film “….y el prójimo? Además de Fernando Rey, trabajaban Geraldine Chaplin, Julián Mateos, que era un actor estupendo, también estaba Juan Diego, era una de sus primeras películas, alguien me aconsejó que no le contratara porque era muy comunista y le dije a mí que me importa que sea comunista o no, yo quiero que esté en mí película, he escrito este personaje pensando en él, el protagonista era Antonio Ferrandis y el papel de sus hijos lo interpretaban Geraldine Chaplin y Juan Diego.

Geraldine sería muy joven Era el año 1974, estaba viviendo con Carlos Saura, al que llamé, me invitó a tomar un whisky en su casa y cuando nos vimos le expliqué que iba a dirigir una película y quería que el papel protagonista lo interpretara Geraldine. Me dijo que hablara con ella, y le expliqué que, antes, había querido pedirle permiso a él. Llamó a Geraldine, nos presentó y quedé en llevarle el guión al día siguiente. Unos días después hable con Saura por teléfono y me dijo que Geraldine se había leído el guión un par de veces y le había gustado mucho porque estaba muy bien hecho. Al preguntarme quien era el autor de aquel guión me dio vergüenza decir que era yo y le contesté que era un señor que no quería dar su nombre.

¿Cuándo estaba rodando en Roma a qué dedicaba su tiempo libre? El sitio de Roma donde más veces he estado es la Capilla Sixtina, me impactó el primer día que la vi. Como siempre había un día libre en el rodaje me levantaba temprano y después de pasar por todo San Pedro me dirigía hacia la Capilla Sixtina y esperaba que abrieran, entraba, me sentaba en un banco a admirar las pinturas de Miguel Ángel , y cuando empezaban a llegar los americanos dando voces, como siempre, me marchaba . A la hora en que yo iba no molestaba nadie y había un silencio maravilloso, “En el prójimo”, la primera película que dirigí, en la cartelera están las manos de la Creación del Hombre, de Miguel Ángel.

¿Es Roma su segunda ciudad? Sin duda, me gusta mucho. Aunque en París hice tres o cuatro películas, he rodado para televisión y pasé un fin de año en la casa de Françoise Sagan, a la que conocí en Maxim’s, durante el rodaje de una película que producía Dibildos.



¿Cómo se produjo este encuentro? Por necesidades del rodaje tenía que quedarme en París a pasar el último día del año. Estaba alojado en el George V y desde allí telefoneé a un actor que conocía del rodaje de “La isla del tesoro” me recordaba y quedamos en salir a cenar al día siguiente. Estando en Màxim’s mi compañero desapareció y al cabo de un rato volvió y me dijo que Françoise Sagan quería conocerme. Después de la presentación las primeras palabras de la escritora fueron para preguntarme si era comunista, le contesté negativamente, al parecer mi amigo el actor le había dicho que en España todos los grandes actores y actrices eran comunistas. Estuvimos charlando al respecto y salieron varios nombres de actores españoles, unos comunistas, como Rabal y otros franquistas, como Fernando Sancho. Me preguntó donde cenaba el fin de año, y al responderle que, seguramente, lo haría en el hotel me invitó a acudir a su casa donde pasé aquel fin de año junto con una treintena de personas y la autora de “Bonjour tristesse”. Sagan, vivía en una zona de chalets en la Avenida Folch, para despedir el año llevaba una camiseta de manga corta, bellísima, con oro cosido, y los brazos los tenía llenos de picaduras de los pinchazos de las drogas. La fiesta era de gran nivel, no había roqueros.

En el mundo del cine se suelen dar relaciones sentimentales fuera de la pareja, de la familia, ¿es muy pesada la soledad? Esto es profundamente cierto, cuando yo hacía películas iba a trabajar como actor, y era igual el tiempo que estuviera, jamás he mirado a ninguna mujer. No me he enamorado de nadie, no he tenido ninguna necesidad, porque de mi novia, Margarita, estaba muy enamorado. Franco Cristaldi me ofreció un contrato de dos años en Roma para hacer seis películas como protagonista y lo rechacé por no separarme de Margarita. Pero no todo el mundo está ligando a todas horas, hay gente que nace con espíritu de observador de museos, de decir, qué mujer tan atractiva.

Durante 18 años estuvo en Telecinco, fue uno de los pioneros Fui el hombre de confianza de Valerio Lazarov, era de signo cáncer y del Atletic, como yo, teníamos una profunda amistad, cuando Berlusconi le nombró director del nuevo canal de televisión, Valerio le mandó una lista de 10 personas y Silvio la dejó en cuatro nombres, y uno de esos nombres era el mío. Cuando comenzamos a preparar los inicios de Video España me puso un despacho en el piso 32 de la Torre Picasso.

Pero antes había estado en TVE como realizador Si. Hice el video de la canción de “Niña a mujer”, Julio Iglesias, me pidió que lo hiciera yo y hablaron con TVE, supongo que lo hizo Alfredo Fraile, tanto él como Julio Iglesias son muy listos. Pidieron a TVE una lista de realizadores y entre ellos estaba yo, Ángel del Pazo.

¿Cómo fue aquel encuentro con Julio Iglesias? Fuimos a Miami, a Indian Creek, a casa de Julio. Mandó un Rolls Royce Silver Shadow a buscarme al aeropuerto, era la primera vez que iba a montar en un coche como aquel, además Julio, que es muy sencillo, había quitado la matricula y había puesto mi nombre en ella. Aquellos días también estaban allí Manuel de la Calva y Ramón Arcusa trabajando con Julio en sus composiciones. El chófer me quería llevar directamente a casa de Julio y yo quería ir primero al hotel a dejar la maleta. Después de pasar por el hotel acudimos a casa de Julio, que quería que me alojara en su casa. Le dije que yo había venido a Miami como trabajador de TVE y tenía que quedarme en el hotel que me había reservado mi empresa. Hacía años que alguien nos había presentado en “Flamingo” y Julio todavía lo recordaba. Insistió en que me quedara en la casa pero yo le volví a explicar que debía ir al hotel reservado por TVE. Hicimos el trabajo, la niña era encantadora, rodamos dos tomas, que a Julio le parecieron maravillosas porque era yo el que las había hecho.

Después se fue a Telecinco Si, donde estuve hasta que cumplí 75 años. La primera reunión que hicimos fue con Miguel Durán, Luis Ángel de la Viuda y Valerio Lazarov, hablamos de varias cosas, la empresa comenzó llamándose Videotime España, luego, por encargo de Silvio Berlusconi, se cambió a Telecinco, y después ya llegó Mediaset.

Cuénteme cosas de aquel grupo de muchachas conocidas como las Mamachicho Les compré unos albornoces porque andaban en bragas por el estudio, llamé a la que las dirigía, siempre hay una que es más leader, y le dije que de esa manera no podían andar por el estudio, le expliqué que tenían los albornoces en el camerino para que cuando salieran de él se lo pusieran, y así se hizo, una de ellas dijo que no se lo ponía, y la advertí, o te lo pones o mañana sales para Roma, hay que ponérselo, aquí el que manda soy yo. .

¿Le gusta la actual Telecinco? No me gusta mucho. La veo, aquí en la Residencia tienen enchufado todo el día Telecinco, bueno, la enchufo yo, les encanta y se tragan entero “Sálvame”.

¿Cómo es la convivencia con sus compañeros de residencia? Nos encontramos a las 11 de la mañana para que durante media hora o tres cuartos de hora les cuente las noticias que yo he escrito y resumido a primera hora de la mañana. Se las leo, a veces hacen comentarios. Hoy, por ejemplo he empezado con la noticia de que la reina Sofía ha cumplido 82 años.

¿Qué le parece la reina Sofía? Está muy guapa y muy bien para la edad que tiene, trabaja mucho, mañana o pasado hay un concierto en el Auditorio para celebrar su cumpleaños, le gusta mucho la música. Al concierto acudirá con su hermana Irene.

¿Letizia, ¿le gusta tanto como Sofía? No,

¿Qué opina del tema que estos días publica la prensa sobre Juan Carlos I, el rey emérito? Yo le tengo bastante afecto porque le he visto siempre como el rey, es una persona maravillosa, simpático y hablador.

¿Le han sorprendido las noticias publicadas? ¿Cree que Corinna Larsen dice la verdad? Creo que esta señora estará sacando dinero de las declaraciones que hace pero me sienta mal. No comparto ninguna idea sobre este tema porque ha sido rey de España, pero me sienta mal esto, claro, hay un deterioro para la familia real que no comparto ni comprendo.