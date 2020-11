Forex Mexico Rating 2020 | Información detallada sobre Forex Mexico Broker

¿Has oído hablar de Forex Mexico? Después de un viaje innovador de más de 16 años como una empresa común de comercio de divisas al por menor, el corredor decidió cambiar al Forex Mexico Broker para demostrar que ahora es una marca más grande y mejor. Puede navegar a través de las revisiones y reacciones de Forex Mexico para aprender más sobre el corredor.

El corredor, innovador y líder de la industria, fue fundado en 2001 y para 2013 tenía más de 100.000 comerciantes activos y más de 1,5 billones de dólares en ingresos comerciales acumulados. Desde entonces, la empresa ha diversificado su oferta de productos para ofrecer índices y productos básicos de CFD, al tiempo que ha ampliado los contratos de divisas y las opciones de vainilla (dos ofertas de servicios que hacen de la empresa un líder).

Cuentas de comercio Hay cuatro cuentas principales en Forex Mexico Brokers que satisfacen las necesidades de los clientes. Estas cuentas son:

Cuenta de comercio estándar Sólo hay una cuenta comercial estándar que requiere un depósito mínimo de 100 dólares. A los titulares de cuentas estándar ubicados fuera de Europa se les da un apalancamiento de hasta 1:400, mientras que a los residentes europeos se les da un apalancamiento de 1:20 para las cruces exóticas y de 1:30 para los pares de Forexpairs grandes. Las dispersiones suelen comenzar a partir de 3 núcleos.

Cuenta de demostración La cuenta de demostración se puede encontrar en la plataforma patentada y está destinada a la vida. Esta cuenta también es gratuita y no se encuentra en otras empresas.

Cuenta VIP Esta es la cuenta principal de Forex Mexico Broker y tiene un analista que ayuda a los operadores dándoles consejos profesionales para operar. Los analistas están disponibles día y noche y pueden ser contactados por teléfono.

Los titulares de cuentas VIP pueden usar 1,8 pips de margen para todos los pares grandes. Los titulares de estas cuentas también reciben mensajes de texto sobre las tendencias del mercado y los descuentos por pronto pago.

Sobre los mercados fáciles y la seguridad de los fondos Forex Mexico Broker es una empresa en línea que ofrece una plataforma de acuerdos para operar CFDs en diferentes monedas. Ofrece la posibilidad de comerciar con varias clases de activos, como criptodivisas, divisas, metales, energía, productos agrícolas e índices.

La plataforma de Mercados Fáciles es conocida por sus últimas características, incluyendo un énfasis en la transparencia de precios y su propia herramienta de cancelación de transacciones. La empresa es un paraíso para más de 300 mercados y una serie de instrumentos comerciales, como opciones, forwards y transacciones.

Forex Mexico Broker ha ganado más de 40 premios internacionales ofrecidos por los observadores de la industria por sus servicios y plataformas.

La compañía tiene su sede en Limassol, Chipre, y una sucursal en Varsovia, Polonia. La empresa también tiene un gran impacto en todo el mundo, con oficinas en Sydney, Islas Marshall y Majuro.

También tiene varias subsidiarias como Easy Forex Trading Ltd y Forex Mexico Pty Ltd. Easy Forex Trading Ltd está registrada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre, mientras que Forex Mexico Pty Ltd tiene licencia de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia.

Esto significa que se puede confiar en el Forex Mexico Broker y que el fondo está seguro cuando se negocia en manos seguras. Los comerciantes de los estados regulados por la Comisión de Chipre tienen derecho a una compensación de hasta 20.000 dólares si la empresa fracasa.

Condiciones y plataformas de comercio Depósito mínimo Forex Mexico mantiene todos los fondos en una cuenta bancaria separada "Bankwest". La cuenta es propiedad del Banco del Commonwealth de Australia (CBA), lo que permite transferencias rápidas y da estabilidad a la cuenta. El depósito mínimo suele variar de una cuenta a otra, pero el más bajo se establece en 200 dólares para la cuenta estándar (la cuenta VIP se establece en 50.000 dólares).

Con sólo 200 dólares, los comerciantes pueden contratar en línea. El retiro mínimo se fija en 50 dólares para una cuenta bancaria.

Aprovechar El apalancamiento varía de un activo a otro. De hecho, varía de CFD a otros instrumentos, pero el tipo de cambio es alrededor de 1:30. El apalancamiento de las criptodivisas está fijado en 1:50 para los clientes de fuera de Europa. Un alto apalancamiento significa que su capital es muy arriesgado, pero también le permite disfrutar de mayores rendimientos. Los beneficios superan el riesgo y todos los comerciantes quieren el mejor rendimiento de su inversión.

Spread y comisiones El corredor de Forex Mexico no cobra comisión por todas las operaciones. También ofrece diferenciales fijos, a diferencia de otros corredores de divisas que también ofrecen valores fijos y variables. Además, el diferencial depende del tipo de cuenta que se tenga, ya que la cuenta predeterminada saca 3 pips mientras que la cuenta VIP saca 1,8 pips.

Plataforma de intercambio La plataforma de operaciones propietaria pionera de Forex Mexico Broker es diferente de otras en la industria. Es 100% web, lo que significa que no hay descargas aquí. Sólo proporciona lo básico que los comerciantes necesitan, mientras que sigue ofreciendo características únicas como "Inside Viewer".

Forex Mexico también apoya la popular línea de productos Metatrader4. Esto permite a los operadores desplegar su "Asesor Experto" favorito y aún así disfrutar de una rápida ejecución sin volver a cotizar o escabullirse.

También se apoya el uso de los móviles. Con esto, todos los comerciantes necesitan un teléfono inteligente y empezar a operar cuando están en movimiento - no hay necesidad de tener una oficina para empezar a operar. La seguridad está garantizada por el uso de los mejores protocolos de tecnología de cifrado que protegen todos los datos de las actividades comerciales y otra información personal.

Promociones Las promociones, ofertas y bonificaciones de Forex Mexico Broker son formas de decir "gracias" al cliente por elegirlas. La primera promoción que los comerciantes reciben es el bono por el primer depósito, un bono del 50% hasta un bono comercial de 2.000 dólares por el primer depósito. Otra promoción es la promoción "Refiere a un amigo que recompense a la gente cuando le presenten a un nuevo comerciante". Hay un trato para cualquiera que quiera unirse al corredor y empezar a operar.

Los Mercados Fáciles Así que para todos los comerciantes que buscan un corredor fiable con el que operar, Forex Mexico Broker es el lugar adecuado. La empresa ha demostrado a lo largo de los años ser imbatible y sigue diversificando sus productos para adaptarse a todos los comerciantes. Es uno de los líderes en el comercio de seguridad.