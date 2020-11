Las series nuestras de cada día Un escrito de Ángel Pontones Ángel Pontones Moreno

martes, 17 de noviembre de 2020, 17:01 h (CET) Al calor de "Gambito de dama", la serie del momento, preveo una invasión de nuevas series alrededor de ese juego de estrategia que se disputa sobre un tablero que me recuerda mucho al suelo de la salita de mi tia Eufrosina. He aquí la plasmación de algunas de estas posibles ideas:

"The sicilian defence": La intrahistoria de como la Camorra se enriqueció desmesuradamente traficando con piezas de ajedrez (en concreto peones), ocultos entre la gruesa capa de queso de las pizzas carbonara.

"Matad al pastor": Año 2023, Garry Kasparov se ha retirado del mundo, huyendo de la policía secreta de Putin, oculto como pastor trashumante. El dirigente ruso chantajea al campeón indio Anand para que dé con su paradero. Éste se pasará media serie buscándolo por la tundra, agitando una caja con piezas de ajedrez como señuelo.

"Hacke al rey": El mejor hacker del mundo, Rep, es secuestrado por Froilán para que logre descifrar los pins de las tarjetas VISA Oleo, de los amigos saudíes de su abuelo.

Enrocado: Thriller futurista acerca de los juegos de poder alrededor de la jefatura de sanitarios Roca, y la más descabellada invención de su más brillante diseñador: Un WC con forma de caballo de ajedrez, que en su interior oculta las claves de un plan que puede hacer temblar los intestinos del país.

