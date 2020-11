El derecho premial de la Comunidad de Madrid La última distinción creada y aprobada por el gobierno de la Comunidad de Madrid es la Medalla Internacional por Decreto 145/2017 y bajo el mandado de Cristina Cifuentes María del Carmen Portugal Bueno

martes, 17 de noviembre de 2020, 16:58 h (CET) Desde la constitución de la provincia de Madrid como comunidad autónoma en el año 1983 su gobierno ha creado varias distinciones honoríficas, la primera de ellas en 1985 y la última en 2017.

Durante la presidencia de Joaquín Leguina se aprobó la primera distinción por la Ley 3/1985. Se trata de la Medalla de la Comunidad de Madrid. Concretamente esta medalla va a sustituir a la Medalla de Honor y Gratitud de la Provincia de Madrid para adaptarse a los cambios políticos y administrativos de la época. En líneas generales, la Medalla de la Comunidad de Madrid se otorga como reconocimiento a los méritos de las personas físicas o jurídicas que han destacado por su servicio a la comunidad. Esta gracia consta de dos categorías, oro y plata.

Otra distinción se aprueba durante el gobierno de Leguina, la Medalla al Mérito Ciudadano por Decreto 62/1992. Su finalidad es distinguir a las personas físicas o jurídicas por su labor de protección de personas y bienes sujetos a riesgos por catástrofes, accidentes o calamidades públicas. Esta medalla, en categoría de oro y plata, también premia aquellas acciones de carácter social de gran importancia.

En el mandato de Alberto Ruíz-Gallardón se aprueba la Medalla al Mérito de la Policía Local por el Decreto 124/1996. Esta mención honorífica es derogada durante la presidencia de Cristina Cifuentes por la Ley 1/2008. Sin embargo, en esta ley se cita la acción premial de la Comunidad de Madrid en referencia a la Policía Local: «La Comunidad de Madrid dictará, un reglamento de distinciones para regular diversos tipos de condecoraciones con las que se premiará a aquellos funcionarios de los Cuerpos de policía local que se distingan en el desempeño de sus funciones».

Ya en el siglo XXI y bajo el gobierno de Esperanza Aguirre se aprueba el Decreto 106/2004 sobre diversas distinciones honoríficas en la Sanidad madrileña. Las categorías establecidas son: Gran Cruz de la Sanidad Madrileña, placa de oro y plata, cruz de honor de la Sanidad madrileña en la categoría de oro y plata, insignia de oro y plata, y diploma. El objetivo de la misma es reconocer las acciones, servicios y méritos de la Sanidad, «así como fomentar y estimular las cualidades de aquellas personas e instituciones que contribuyan a la mejora de la calidad y el prestigio de la Sanidad».

También durante la presidencia de Aguirre se aprueba la Orden del Dos de Mayo por Decreto 21/2006 para reconocer públicamente a los ciudadanos por su contribución al progreso político, económico, cultural o social. Los grados de la Orden del Dos de Mayo son la Gran Cruz, la Encomienda de Número y la Cruz.

La última distinción creada y aprobada por el gobierno de la Comunidad de Madrid es la Medalla Internacional por Decreto 145/2017 y bajo el mandado de Cristina Cifuentes. La justificación de este honor se fundamenta en la «necesidad de establecer una distinción específica, con el objeto de expresar el reconocimiento, y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los máximos dignatarios extranjeros por su labor instituciona, y con el fin de proyectar la relevancia de la Comunidad de Madrid en el exterior".

