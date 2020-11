"​Gloria bendita" de Juan Madrid, Alianza Editorial

Aquí me tienes, amigo lector, soportando con pulso firme y amor propio esa cláusura laica instalada entre de las dos Españas, para que nos sirva de acicate y memoria de manera que no se nos borre Antonio Machado, mientras nos defendemos del virus y la multiplicación de los peces de la corrupción, de la mediocridad de una España oficial sumida a modo de padre nuestro de cada día. Con un inmaculado liberalismo de Vargas Llosa con sones de guajiras dedicados a la ínclita Cayetana de Alba sin olvidar al Emérito que le dedica el tiempo que requiere al trapicheo y el gustazo del muslamen de cuerpos femeninos bien tallado sin olvidar la pasta bonachona en abundancia para contar los billetes en una máquina la multiplicación de los regalos de sus buenos amigos, de los paraísos fiscales, donde se amontona el poderoso señor don dinero , juego de grandezas llenas de sainetero patriotismo y el cuento del alfajor de que la Justicia es igual para todos.

Tajante, sustanciosa y comprometida, esta reciente novela es una obra polémica valiente y desafiadora propia de un escritor comprometido consigo mismo y su escritura. Leo, luego escribo, de uno de los más sólidos exponentes autores de la novela negra europea, con más de cuarenta obras publicadas en este género de la novela negra Andrés Madrid. Donde nos plantea con diáfana claridad como: “El mundo que queremos contar es un mundo conflictivo donde la opulencia, el derroche y el despilfarro conviven con la más espantosa miseria y la explotación. Y ese mundo es aceptado por la mayor parte de la población. El que no lo acepta está jodido”.



Gloria bendita recrea este testigo con su palabra escrita de la historia narrativa entre la ficción y la realidad que descorre el cortinaje del esperanto de la mentira nacional, el virus y las ruedas de molino de las ruedas de prensa de la Ayuso, la cocina maloliente del PP por la que discurren los personajes más pintorescos y corruptos que nuestro ruedo ibérico, también otros llenos de amor propio, de asco como pueden ser María, una ex deportista que malvive con trabajos ocasionales, en el cual llama la a tención su postura sexual que puede despertar el instinto de nuestro popular y vapuleado, también defendido con fervor político del destronado públicamente mérito, gloria nacional de afortunadas comisiones de sus íntimos amigos y queridísima amiga predilecta capaz de irse con él a cazar elefantes tan sencillo como desayunarse un tostón con manteca colora”.



Y es que la historia novelada con pasado y presente repleto de entresijos con testimonios sobre los poderes mediáticos de seguridad, el espionaje de todo sospechoso que año tras años, fueron siendo identificados como enemigos del régimen por este maestro de la serie negra dibuja, la maquinaria oculta se pone en marcha para satisfacer los deseos reales bajo la batuta del comisario Romero, personaje complejo, pero muy propio y actual, al servicio de los poderosos, que manejan, junto con su fiel e indescriptible esposa, los hilos en la sombra y urde negocios muchas veces ilícitos pero siempre lucrativos, valleinclanesco podemos imaginar, como pan de cada día. Ese que todos conocemos y del que no podemos sacudirnos la sospecha de que existe de verdad. Es lo con lo que nos deleita Gloria bendita de Juan Madrid merecido Premio 2020 Pepe Carvalho editado por Alianza Editorial. La descripción de un pasado dictatorial hilvanado con el presente, la complejidad, sobre el que se introduce.



Mientras va narrando, Juan Delforo, se documenta para un nuevo libro, una investigación sobre el espantajo del "peligro" comunista en el siglo XX, y se acerca a personajes cuyas "actividades en cubiertas" propiciaron acciones que la historia oficial registra de manera muy diferente. Ningún hecho parece estar a salvo de la intervención de estructuras paralelas del Estado o del poder. Cualquier poder. En resumen, merece dedicar un tiempo a esta intrépida lectura literaria de “Un país en el que la élite cada vez es más rica y donde la desigualdad social es cada vez más profunda. Un país donde la extrema derecha, agazapada desde la Transición, está adquiriendo una fuerza inquietante. De esta estupefacción nace Gloria bendita” Y al que le dé que perdone.