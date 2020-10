Nuevo disco de KFS “To live and die in LG” El rapero logroñés KFS (Kafes) lanza LP en solitario disponible desde hoy en plataformas digitales + vinilo 12” y CD Josep Calabuig

viernes, 30 de octubre de 2020, 12:34 h (CET) KFS vuelve con un disco en el que literalmente nos habla de cómo vive y muere en su ciudad natal, Logroño. El título del álbum hace referencia a la conocida canción de Tupac Shakur “To live and die in L.A.”, y al igual que el rapero de California, KFS reflexiona sobre su vida a lo largo de 10 cortes. El ambiente del disco es más cálido que sus anteriores trabajos, sin alejarse de su forma de escribir o su estilo, aunque sí evolucionado y más desenfadado. La única colaboración vocal es de Priteo, un referente en el rap de la Costa Norte.



En el apartado musical podemos encontrar más melodías gracias a la enorme aportación de Ochoa, su inseparable partner, quien lleva años dejando trabajos de muy buen gusto y reafirmándose como uno de los mejores productores del país. También cuenta con producciones de Mr. Ca$anova, entre los dos productores firman las instrumentales del álbum y combinan a la perfección trayendo sonidos cercanos al West Coast, Dirty South o R&B.



1- To live and die in LG (Música: Mr Ca$anova) 2- No fame (Música: Ochoa) 3- Jugador uno (Música: Ochoa) 4- Fortuna (Música: Mr Ca$anova) 5- N.W.A. (Música: Ochoa) 6- Agosto del 82 (Música: Ochoa) 7- Perder y perder (Música: Mr Ca$anova) 8- Necesitas (Música: Ochoa) 9- Primera sangre (Skit Priteo) (Música: KFS) 10- El punto (Música: Ochoa)

