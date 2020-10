¿Qué dice la constitución? Con estas medidas, estamos dando alimento a los caudillismos personales, del color político que sea Manuel Ibañez Ferriol

@manuelvcia

viernes, 30 de octubre de 2020, 10:23 h (CET) La Constitución Española de 1978, en su artículo 116 (artículo dónde distingue los estados de alarma, excepción y sitio), dice: Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.



Sepamos también lo que es el Toque de Queda: El toque de queda se refiere a la prohibición o restricción, establecida por instituciones gubernamentales, de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos, permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares salvo excepciones de necesidad o urgencia. Puede abarcar horarios nocturnos, así como el resto del día, dependiendo de las circunstancias. Es, por tanto, una limitación o restricción legal de la libertad de circulación, considerada internacionalmente un derecho humano y por muchas legislaciones como un derecho constitucional. Comúnmente se aplica en situaciones de guerra o conmoción interna que afectan a un país o ciudad, y su cumplimiento suele ser supervisado por instituciones policiales y fuerzas armadas. El propósito de esta medida es garantizar la seguridad, atenuar disturbios o minimizar enfrentamientos.



Vistos ambos conceptos, que son los que estamos viviendo, cabría hacer varias preguntas: ¿Estamos en un proceso bélico o guerreamos contra alguien? ¿Para que nos hacen estar en estado de alarma, incluyendo el toque de queda? ¿No será un intento de control de la población sin causa justificada? ¿Estamos utilizando el virus Covid-19 para convertir nuestro país en una dictadura de corte social-comunista? ¿Por que los partidos de la llamada “oposición” se alían a favor del Gobierno?



Con estas medidas, estamos dando alimento a los caudillismos personales, del color político que sea. Cabe recordar, que situaciones análogas como la que padecemos, fueron el caldo de cultivo de los tan criticados fascismo, nazismo, bolcheviquismo, que auparon al poder a determinados personajes de infausto recuerdo para la humanidad. Hace tan solo unas horas, hemos comprobado como la ultra-derecha, quería poner en jaque al Gobierno de España. El resultado: ha hecho que las fuerzas democráticas salgan mas unidas, además de provocar un ascenso notorio del partido gubernamental y sus satélites. Tenemos problemas muy graves, difíciles de solucionar, siendo momentos en los que necesitamos la correcta “unidad” frente a la pandemia global que nos amenaza. Hemos de ser conscientes, de que somos los españoles, los que con nuestro sacrificio, seremos capaces de vencer al virus misterioso que nos mata poco a poco, en silencio, con efectividad. Adoptemos medidas sanitarias favorables, hagamos caso de los consejos médicos que nos dan, usemos mascarillas y lavemos nuestras manos regularmente, pasemos por la ducha, al llegar a casa, ya que con el agua templada o caliente, estaremos eliminando toxinas y virus, ventilemos nuestras casas y espacios compartidos con familiares sobre todo con los niños y mayores. Tengamos el máximo cuidado con la higiene personal como de los espacios que habitamos, además de limpiar bien nuestros alimentos: lavar frutas y verduras, carnes y pescados, antes de someterlos a la cocción. Usemos no solo el jabón, sino los desinfectantes habituales que nos harán estar más limpios y prevenidos frente a los virus que nos acechan.



Todas estas medidas, no las cuenta la Constitución expresamente, sino que quedan implícitas en nuestro quehacer diario. La Ley de Leyes, nos ampara, protege y promueve, pero somos nosotros los elementos que debemos darle forma, porque nuestras piezas son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Debemos conocer mejor nuestro texto constitucional, ya que contiene todos nuestros derechos y obligaciones, y es en momentos como éste, cuando debemos sacar nuestro ejemplar de la biblioteca y con paciencia, saborear todos y cada uno de sus artículos: nos será de mucha utilidad.



