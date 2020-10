El subcampeón impone su nivel (1-6) Victor Diaz

jueves, 29 de octubre de 2020, 17:50 h (CET) El Betis Futsal sufrió anoche su primera derrota en dos años en el pabellón de Amate, al caer de forma rotunda ante el subcampeón de Liga y Copa de España, el Viña Albali Valdepeñas.

Los manchegos fueron tremendamente superiores a un Betis apático en la primera mitad, y sin suerte en la segunda; y sumaron así su tercer triunfo en los cuatro partidos que han disputado hasta la fecha en la presente temporada.

El Betis llegaba con moral, tras sus dos triunfos consecutivos ante el Xota y en Santa Coloma, y tal vez por ello, seguramente de forma inconsciente, los de Juanito salieron excesivamente relajados. Y eso un equipo tan intenso como el de David Ramos te lo hace pagar sí o sí.

Valdepeñas, muy superior Desde el inicio se vio con claridad la enorme diferencia, al menos en el día de ayer, entre un bloque de la parte alta de la élite y otro recién ascendido, sí, pero con nombres más que interesantes que, no obstante, anoche no dieron la talla.

Con una alta presión el Valdepeñas ahogó desde el pitido inicial a un equipo verdiblanco que en nada se parecía al batallador de jornadas anteriores. El acoso visitante se tradujo bien prontito en goles: a los tres minutos Chino aprovechó una jugada de córner para batir con un zurdazo a Nico Sarmiento (0-1).

Y aquello no había hecho sino comenzar. El sufrimiento de un Betis que llegaba en escasas ocasiones al área rival se amplió a los nueve minutos, con un jugadón por la derecha de Sergio González ante Buendía que remachó, en boca de gol, Álex García (0-2); y, tres más tarde, Chino aprovechó el rechazo de un penalti chutado por él mismo para hacer el 0-3.

El Betis debía buscar soluciones, y Juanito atemperó el vendaval visitante atacando de cinco, con Burrito como portero jugador. Su equipo no logró inaugurar su tanteo, pero al menos tampoco recibió más tantos hasta el descanso.

Ni siquiera un pelín de suerte Los verdiblancos mejoraron en la segunda mitad, algo que tampoco era tan difícil; pero entonces tuvieron la dosis de mala suerte necesaria como para no tener ni una sola opción de remontada.

Continuaba la táctica de ataque de cinco, aunque esta vez con Elías con la camiseta de portero; pero en un minuto el Betis perdió las escasas opciones que tenía, con dos jugadas en las que se combinaron la mala suerte antes mencionada con el desacierto.

A los 26 minutos Sergio González, de voleón de portería a portería, logró el 0-4 en la misma jugada en la que Buendía fallaba para el Betis un gol cantado en el segundo palo; y, acto seguido, tras un disparo al poste de Elías, Rafa Rato hizo el 0-5 a la contra y a puerta vacía.

El Valdepeñas remató la faena con un nuevo tanto de Álex García, llegando a la boca de gol como en su primero (0-6, min 32), segundos más tarde de que los colegiados señalaran una muy extraña ley de la ventaja en una acción de ataque del Betis.

Hasta el final, nada más que reseñar salvo el gol llamado “del honor” para el Betis, obra de su goleador, Buendía, que transformó ante Edu un penalti por manos de un jugador visitante dentro del área. Varapalo, pues, para un equipo caracterizado por su espíritu de lucha, pero que anoche no se vio por ninguna parte.

Decía en su día el mítico Vujadin Boskov, tras caer con el Madrid por 9-1 ante el Bayern Munich, que prefería perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol; y así es como se lo debe tomar un Betis que, a buen seguro, aprenderá de los errores de anoche de cara a próximos compromisos. El Valdepeñas, por su parte, huele ya la zona alta de la tabla.

1- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Chaguinha, Bocao, Rubén Cornejo, Buendía -cinco inicial-, Burrito, Elías, Chicho, Éric Pérez, Ivi y Vçictor Arévalo. 6- VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Edu, José Ruiz, Cainan, Chino, Matheus -cinco inicial-, Nano, Rafa Rato, Dani Santos, Catela, Álex García, Sergio González y Juanan. ÁRBITROS: José Javier Cidoncha Cortés y Sergio Salomé Vizuete. Amonestaron a los béticos Víctor Arévalo, Elías y Buendía; y a los visitantes Cainan y Álex García. GOLES: 0-1: Chino (min 3); 0-2: Álex García (min 9); 0-3: Chino (min 12); 0-4: Sergio González (min 26); 0-5: Rafa Rato (min 26); 0-6: Álex García (min 32); 1-6: Buendía (de penalti, min 37). INCIDENCIAS: Partido aplazado de la tercera jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), a puerta cerrada por la situación sanitaria debido a la Covid-19.

