Betis: hasta donde pudo y le dejaron (65-84)

miércoles, 28 de octubre de 2020, 17:57 h (CET) Sexta derrota de la temporada en la ACB para el Coosur Betis, que ayer aguantó durante casi tres cuartos a un Real Madrid invicto que empezó un tanto al ralentí pero que acabó ajusticiando a base de triples a un equipo que, después de algunas decisiones arbitrales más que polémicas, bajó los brazos antes de tiempo.

Como decimos, el equipo de Pablo Laso comenzó un poco a verlas venir, ante un adversario, el verdiblanco, más necesitado después de perder incomprensiblemente en Murcia y ante Estudiantes, y de manera vergonzosa en Manresa.

Los de Curro Segura lo sabían, y comenzaron muy fuertes en defensa, a lo que ayudó que los tiradores merengues anduvieran ciertamente erráticos en la primera mitad, fallando bastantes lanzamientos liberados.

El juego no era brillante, a excepción de la actuación de un Campazzo en plan estelar con las asistencias, bien a Tavares, bien al joven Garuba. La alternativa bética era un Feldeine bastante individualista pero que lograba mantener a los suyos bien cerca del gigante blanco, ayer de morado.

Así, el primer cuarto acababa con solo dos puntos de ventaja (17-19) para un Madrid que seguía sin reaccionar… o al que no dejaba reaccionar, también hay que decirlo, el extraordinario esfuerzo defensivo en la zona del Betis.

Ante el cabreo de Laso, los locales, con Ndoye mandando en la pintura, tomaban ventaba en el marcador, primero por dos puntos (26-24); y luego por cuatro (31-27) con opciones de ponerse a seis, pero una antideportiva de Campbell y el acierto final del Madrid propició el empate a 31 con el que se llegaría al descanso.

Ante la duda, pitar siempre para el grande Tras la reanudación, la igualdad prosiguió hasta que entraron en escena los árbitros, que llevaron al extremo la consigna no escrita de que, ante la duda, siempre para el grande.

Con 43-46 señalaron dos técnicas seguidas en contra del equipo bético, una a Mike Torres por supuesto “flopping”, y otra a Curro Segura por protestar la decisión de los colegiados. Lo que nunca o casi nunca le hacen al poderoso, en definitiva.

Así, el Madrid enlazó un parcial de 0-6 con el que dio un tirón (43-52, min 29) en el tramo final del tercer período que fue el comienzo de la tumba de un Betis que, ya fuese en lo físico, en lo psicológico o en ambos aspectos, se desfondó.

En el cuarto período, ahora sí que sí, entraron en escena las metralletas blancas, con un total de ocho triples en los últimos diez minutos. Llull, Carroll, Laprovittola… cualquiera veía aro en aquel momento.

Bajada de brazos por anticipado De esa forma el choque quedó sentenciado cuando el escolta de Mahón puso el 49-65 a falta de siete minutos. La ventaja blanca llegó a ser de hasta más de veinte puntos, muchos, visto lo visto hasta aquel momento pero, tal vez, la diferencia real entre ambos conjuntos.

En los instantes finales Curro Segura dio entrada a Ibrahim Magassa, el canterano bético que hizo su debut en la ACB anotando incluso un triple; la única nota positiva del tramo final para un Coosur Betis que sigue yendo cuesta abajo. El Madrid, por su parte, sigue invicto con tran, tran o sin él.

65- COOSUR REAL BETIS: Campbell (5), Feldeine (11), Almazán (6), Kay (10), Ndoye (11) -cinco inicial-, Borg (8), Niang (4), Spires (2), Torres (-), Obi (5) y Magassa (3). 84- REAL MADRID: Campazzo (9), Carroll (14), Abalde (2), Garuba (7), Tavares (13) -cinco inicial-, Thompkins (9), Llull (14), Taylor (8), Rudy (3), Vukcevic (2) y Laprovittola (5). ÁRBITROS: Cristóbal Sánchez, Martín Caballero y Óscar Perea. Sin eliminados. PARCIALES: 17-19, 14-12, 18-26 y 16-27. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), octava jornada de la Liga Endesa 20-21. Encuentro celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19.

