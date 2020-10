Sale a la venta Diario del coronavirus, de Juanjo Ávila

Juanjo Ávila García es un escritor que dedica todo su tiempo a la escritura. Tras superar dos enfermedades graves, pasar por la redacción de revistas como Marie Claire y componer más de cuatrocientas piezas literarias inspiradas en películas clásicas, ha dedicado sus últimos tres meses a escribir tres novelas independientes sobre la pandemia. Diario del coronavirus es la primera novela de esta serie y se ubica durante el confinamiento. Sale hoy a la venta a través de la editorial Adarve. Marzo de 2020, Granada en estado de alarma. El cuarentón Juanjo, solitario empedernido, se recluye en su apartamento, pero la vida se le empieza a torcer. Sufre la persecución de su psiquiatra, que en connivencia con la policía intentará que deje de escribir este diario para normalizar su conducta.



Procedente de su juventud, reaparece la ciclotímica Ana, con una actitud arrolladora. Una paloma mensajera es potadora de las amenazas de un viejo enemigo. Y Rosa, la hacker sentimental, el amor de su vida, inocula un virus en su ordenador con un propósito impredecible. Por otra parte, un atractivo joven de luto se dedica a tocar y a toser sobre los vecinos de la calle. Así, la acción irá devorándolo todo en esta comedia de confinamiento superpoblada de misterio y poesía, en la que palpita la actualidad de la crisis, pues como diario fue escrita por el propio Juanjo al ritmo de los acontecimientos.



Resulta curioso, sin duda, que el protagonista de Diario del coronavirus se llame igual que el propio autor. ¿Es una novela autobiográfica? De Juanjo, protagonista, sabemos que es un pensionista de mediana edad que ha superado dos enfermedades para quien el confinamiento no resulta un problema porque ya se ha acostumbrado a vivir aislado. Lo visita con frecuencia su sarcástica madre, que vive al lado, mientras él pasa el día leyendo, viendo cine y escribiendo durante largas horas.



Si algo ha puesto en evidencia el confinamiento es el uso del tiempo libre. Muchas personas se vieron en la necesidad de ocupar sus días con múltiples actividades que iban desde gimnasia rítmica hasta juegos de mesa en el salón de su casa. Algunos se enfrentaron a una ausencia de hobbies que, tras tanto tiempo abandonados, no eran capaz de recuperarlos fácilmente. Otros disfrutaron del autocuidado, descubrieron los placeres de no hacer nada, vivieron otra vida lejos del trabajo, las prisas y la presión.



El autor trata en Diario del coronavirus el valor de la cultura en el confinamiento y retrata sus propios hobbies en el libro que, seguramente, hayan sido también los de otros muchos durante este periodo de freno mundial.



El protagonista de Diario del coronavirus, el Juanjo de Juanjo Ávila, se encuentra bien en el momento en el que transcurre la acción, tras haber dejado por su cuenta una paralizante medicación. Sin embargo, su psiquiatra, el excéntrico y peligroso doctor Aguirre, no lo admite y le añade a Juanjo un nuevo trastorno, trastorno persecutorio, que el confinamiento podría exacerbar según la opinión del extraño psiquiatra.



Con lo que ya sabemos de Juanjo protagonista, podemos prever la complejidad y variedad de situaciones que encontraremos en los personajes de Diario de coronavirus de Juanjo Ávila García. El nuevo libro del escritor sobre pandemia que ya está a la venta en librerías.