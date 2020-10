Real Madrid, Iberostar y Barça no bajan el ritmo en liga Los de Pablo Laso siguen mostrando una cara intratable en liga, que no se contagia de la mala forma en Euroliga Redacción Siglo XXI

lunes, 26 de octubre de 2020, 00:20 h (CET) Real Madrid, Iberostar Tenerife y Barça superaron con autoridad la séptima jornada de la Liga Endesa, la misma que exhiben en la competición doméstica, con blancos y aurinegros invictos con los triunfos sobre Movistar Estudiantes (93-77) y Unicaja (79-86).



Los de Pablo Laso siguen mostrando una cara intratable en liga, que no se contagia de la mala forma en Euroliga. No empezó bien el cuadro blanco, pero para desatascar y enseñar el camino estuvo Facundo Campazzo con 13 puntos en el primer cuarto. Estudiantes entró como se esperaba, con el momento bueno en su juego.



Sin embargo, el segundo parcial trajo el asedio desde el triple de un Madrid que empezó ahí a romper el partido (44-34). El parcial favorable al Madrid siguió engordando en la reanudación (21-0), dejando muy pronto sin historia el derbi del WiZink Center. Sí fue historia para Felipe Reyes, que superó los 6.000 puntos, quinto jugador capaz de lograrlo vistiendo en un club de Liga Endesa.



Los de Laso respondieron así al 6-0 que previamente había puesto este domingo el Iberostar Tenerife. El equipo canario sigue con su mejor inicio histórico de temporada, en el sexto triunfo seguido. La dirección de Huertas (16 puntos y 10 asistencias), su sociedad con Shermadini (22 puntos), y los triples de Doornekamp dinamitaron a un Unicaja que empeoró tras el descanso.



Además, el Barça también respondió (5-1) en su compromiso con el MoraBanc Andorra (82-71). Después de perderse el Clásico de la Euroliga por el protocolo contra el coronavirus, Mirotic volvió a la pista en liga y marcó el ritmo de su equipo en una buena primera parte. Una vez más, Calathes repartió juego (12 asistencias) y Smits se confirmó como uno de los fijos de Jasikevicius, aunque el equipo culé dejó una gran actuación coral con Abrines, Hanga y Davies.



Mientras, el Monbus Obradoiro se colocó 5-2 tras su triunfo (75-85) contra un Herbalife Gran Canaria tocado y colista. La dupla formada por Birutis (17 puntos y nueve rebotes) y Robertson (22 puntos) asaltó el pabellón canario para los gallegos.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7. -Sábado.

BAXI MANRESA - COOSUR REAL BETIS 93-81.

VALENCIA BASKET - CASADEMONT ZARAGOZA 93-84.

ACUNSA GBC - URBAS FUENLABRADA 72-100.

JOVENTUT BADALONA - TD SYSTEMS BASKONIA 83-82.

-Domingo.

UNICAJA - IBEROSTAR TENERIFE 79-86.

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONBUS OBRADOIRO 75-85.

REAL MADRID - MOVISTAR ESTUDIANTES 93-77.

BARÇA - MORABANC ANDORRA 82-71.

-Aplazado.

