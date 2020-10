El compartir coche reconocido por la DGT como pieza clave para una movilidad sostenible

Las cuatro principales compañías de carsharing flexible de Madrid (SHARE NOW, Emov by Free2Move, Zity y WiBLE) se muestran muy satisfechas por la publicación de la instrucción sobre carsharing en el Registro de Vehículos. Esto supone un impulso para el sector del coche compartido flexible en España y un reconocimiento de la Dirección General de Tráfico a la importancia del carsharing como pieza clave para una movilidad más eficiente, al complementar otras ofertas de transporte urbano y promover así el uso del transporte colectivo en sus diferentes modalidades frente al uso del vehículo privado. Supone también el reconocimiento de una tendencia creciente en la demanda de servicios de movilidad flexibles, dinámicos y que se adapten a las nuevas necesidades de transporte urbano.



Del mismo modo, acogen muy positivamente la emisión del distintivo específico de carsharing, gracias al cual, los vehículos de uso compartido estarán correctamente identificados, lo que facilitará el análisis del impacto de los desplazamientos, así como el desarrollo de estrategias de movilidad y la adopción de medidas de seguridad vial. También permitirá que organismos tanto públicos como privados puedan poner en marcha medidas específicas de fomento de estos servicios (ventajas fiscales, acceso a zonas residenciales, estacionamiento en zonas restringidas, etc).



Asimismo, la señal de estacionamiento de vehículo compartido que ya se encuentra funcionando en los espacios dedicados en exclusiva al aparcamiento de carsharing, tanto en IFEMA, Sanchinarro como en Las Tablas, permitirá a los usuarios una mejor identificación de estas zonas de estacionamiento prioritario. Dichas zonas se encuentran en nodos claves para la movilidad, facilitando así la intermodalidad y la posibilidad de elegir la opción de transporte más ventajosa para cada usuario.