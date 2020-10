El entrenamiento funcional desarrolla la inteligencia del movimiento humano Además de mejorar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad o la resistencia, con el entrenamiento funcional también se trabajan otras capacidades importantes para nuestro día a día como la agilidad, la movilidad, la estabilidad, la coordinación o el equilibrio Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 20 de octubre de 2020, 12:04 h (CET)

Arturo Checa, experto en entrenamiento funcional y propietario del Club Eleven de Murcia, ha creado una plataforma de la mano de la agencia Tictag Branding Digital para que todas aquellas personas que quieren seguir estando en forma puedan lograrlo también desde casa. Todo ello a través de un entrenamiento por rutinas y con su asesoramiento integral, tanto en el plano del entrenamiento físico como de la nutrición.



La idea surge a partir de la petición de sus propios clientes que, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, le demandaron una metodología alternativa para que pudieran seguir entrenando desde casa. Y es que, a raíz del virus, se ha producido un cambio de paradigma en la forma en la que el consumidor adquiere los productos o servicios, porque ahora impera la seguridad por encima de todo.



A pesar que sus instalaciones, situadas en Cabezo de Torres (Av. Juan XXIII, 8) siguen funcionando adaptadas a las nuevas normas sanitarias, la plataforma ha tenido mucho éxito y ya hay muchos clientes que sigue en forma gracias Arturo Checa entrenándose desde casa.



Todas las semanas el cliente tiene hasta 5 rutinas semanales para ponerse en forma con entrenamientos funcionales. Siempre acompañado y respaldado por Arturo que está disponible para resolver todas las dudas. Pero para los que buscan un plan más completo, pone a su disposición un 'Plan personalizado + Nutrición'. Además de una dieta mensual, incluye 5 entrenamientos semanales y una videollamada semanal con Arturo para revisar los ejercicios y trabajar de tú a tú.



Entrenamientos que desarrollan la inteligencia del movimiento humano

El Entrenamiento Funcional (Functional Training) es un entrenamiento en el que se adaptan los ejercicios a las necesidades de cada persona con el objetivo de mejorar las funciones diarias y a aumentar la calidad de vida de quienes lo practican. Son ejercicios multiarticulares y multimusculares que buscan desarrollar la inteligencia del movimiento humano.



La diferencia fundamental entre un entrenamiento funcional y un entrenamiento convencional es que el primero no está orientado a la competición de ningún tipo sino que está fundamentalmente destinado a mejorar la salud y el bienestar general. Así, incorpora lo mejor de cada campo del fitness, teniendo en cuenta la fisiología y la biomecánica funcional del cuerpo humano, la neurociencia y las leyes físicas aplicadas a cada movimiento corporal.



Además de mejorar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad o la resistencia, con el entrenamiento funcional también se trabajan otras capacidades importantes para nuestro día a día como la agilidad, la movilidad, la estabilidad, la coordinación o el equilibrio, corrigiendo también nuestra postura corporal.



Arturo Checa lleva más de 30 años en el mundo del deporte, una pasión por la que ha luchado hasta convertirse en su modo de vida. Es preparador físico con formación en nutrición y entrenador personal (especializado en atletismo) aunque ahora lo compagina con entrenamientos funcionales y personales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El entrenamiento funcional desarrolla la inteligencia del movimiento humano Además de mejorar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad o la resistencia, con el entrenamiento funcional también se trabajan otras capacidades importantes para nuestro día a día como la agilidad, la movilidad, la estabilidad, la coordinación o el equilibrio Tres montañeros ciegos coronan el Grande Sassière a 3.751 metros Tras 12 horas, 5 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, marcan un hito histórico del montañismo para ciegos Éxito en todos los sentidos de la XXI Copa Sotogrande de Vela Monotipos, cruceros y J80 presentes en una regata COVID free El Levante se lleva un tesoro de Mestalla y el Granada frena al Getafe El Granada decidió cerrarse en los minutos finales, apareció el madridista Vallejo para evitar fugas en defensa y los rojiblancos lograron su cometido, no sin sufrimiento Real Madrid, Barça, Baskonia y otros 7 equipos piden la continuidad de Panathinaikos en Euroliga Denuncian las "difamaciones graves e infundadas" de Giannakopoulos