Condena por estafa y falsedad en documento para Carlos Vicente, el impulsor de Lasser Eólica El Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza ya ha dictado sentencia por el juicio contra Carlos Vicente Clavería, en la que condena a 8 meses de prisión y pago de multa y costas, por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil Redacción Siglo XXI

martes, 20 de octubre de 2020, 10:47 h (CET) Nuevo golpe para Lasser Eolica. El Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza ya ha dictado sentencia por el juicio contra Carlos Vicente Clavería, en la que condena a 8 meses de prisión y pago de multa y costas, por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. La condena, que es firme, ha sido inferior a la solicitada por las acusaciones, ya que el condenado reconoció la comisión de los hechos que le imputaban tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular, y procedió con carácter previo al juicio a reparar la responsabilidad civil que se le exigía.



Los hechos enjuiciados se produjeron en la empresa de instalaciones de torres que administraba el Sr. Vicente Clavería la cual pasó por dificultades, que concluyeron con la solicitud de un concurso de acreedores dejando a muchos proveedores sin cobrar, incluyendo empleados y administraciones públicas.

Lasser Eólica es una división del Grupo Lasser presentada en el mercado en 2017, con el ahora condenado, Carlos Vicente, como director de proyectos. A pesar de no tener experiencia previa en instalaciones eólicas, y de que el director de proyectos venía de una quiebra en el sector, la división creció rápidamente apoyada por acuerdos con empresas de renombre como DNV-GL o NRG Systems.



El crecimiento se fundamentó en una política de precios agresivos que las empresas tradicionales del sector no podían sostener.

