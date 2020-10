Este fin de semana ha arrancado la liga de fútbol GNL de Gibraltar 12 clubes lucharán por ser campeón Francisco Acedo

@Acedotor

domingo, 18 de octubre de 2020, 11:58 h (CET)

Con todo el protocolo Coronavirus activado al máximo este viernes comienza la temporada de fútbol en Gibraltar. Vuelve la Liga, la GNL( Gibraltar National League), al Victoria Stadium sin público y después de una atípica pretemporada con los partidos internacionales de los clubes y de la selección.



Desde el 13 de marzo no se juega un partido liguero en la Roca, lo que determinó la suspensión de la competición y no considerar oficialmente( sí de facto) al Europa FC como campeón. La primera jornada se dividirá entre el 16 y el 19 de octubre con este plan:



16 octubre: Glacis United vs Mons Calpe( 20´30 h) 17 octubre: Manchester 62 vs Lions Gibraltar FC( 16 h) 17 octubre: Lynx fc vs Europa Point FC( 18´15 h) 18 octubre: St Josephs FC vs Boca Gibraltar( 16 h ) 18 octubre: Brunos Magpies vs Europa FC( 18´15 h) 19 octubre: College FC vs Lincoln Red Imps( 20´30 h)



Los grandes favoritos al título vuelven a ser Europa y Lincoln, aunque en los dos últimos años ha subido muchos enteros el St Josephs( con el inolvidable Juanjo Bezares de segundo entrenador junto a Raul Procopio). Una pretemporada con menos refuerzos que otros años y donde se apunta a una mayor igualdad en los puestos intermedios de la tabla. La gran batalla será por los puestos europeos( los 4 primeros de la clasificación). A recordar que el Lincoln destituyó la pasada semana a su entrenador, William Amaral, y le sustituye Mick Mcelwee. En el Europa, banquillo español con Rafa Escobar a la cabeza.



En cuanto a jugadores a destacar el regreso de los internacionales Scott Wiseman y Tjay De Barr a las filas del Lincoln. Y la salida del portero Coleing al Glentoran norirlandés, que ha suplido el Europa con la llegada del ex del Algeciras, Gato Romero.

