Abuelos integrados a la comunidad: Kirikiño realiza labor social ejemplar en Bilbao ​La vejez debe ser entendida como sinónimo de sabiduría, de respeto y de dignidad Redacción Siglo XXI

jueves, 15 de octubre de 2020, 12:03 h (CET) En el barrio de Santutxu, esta residencia y centro de día funciona como punto de encuentro social e intergeneracional, sirviendo de apoyo vecinal y comunitario para enriquecer el desarrollo de los abuelos. Devolverles su individualidad, reforzar su autoestima y ayudarles a recuperar su autoconcepto de individuos valiosos para la sociedad, son algunas de las metas de Kirikiño.



La vejez debe ser entendida como sinónimo de sabiduría, de respeto y de dignidad. Sin embargo, es una etapa de la vida donde algunas personas sufren el abandono y la indiferencia de la sociedad. Afortunadamente, existen centros comprometidos con un envejecimiento activo, saludable e integrado con su comunidad, donde la meta está puesta en erradicar el aislamiento social de los mayores. Y hemos encontrado el mejor ejemplo en Euskadi.



La Residencia y centro de día Kirikiño realiza una serie de actividades y labor social de dinamización en el barrio de Santutxu en Bilbao. Se trata de un referente en el ámbito de los cuidados socio-asistenciales y sanitarios integrales, al que hemos consultado para este artículo.



Abuelos con las “puertas abiertas” a su entorno El barrio de Santutxu es uno de los más populares y vitales de Bilbao. Kirikiño ha elegido este enclave urbano fácilmente accesible y con una vida comunitaria rica en proyectos sociales, ya que es el espacio perfecto para desplegar la actividad social de las personas mayores: el barrio más popular, activo, progresista y lleno de vida de la ciudad.



“La ventaja de este emplazamiento es que nos permite trabajar con la comunidad y fomentar el envejecimiento activo y participativo. De este modo procuramos que la persona mayor no se vea desarraigada de su entorno más próximo”, explican los responsables del centro que suma más de 20 años de experiencia.



De esta forma, Kirikiño no es solo una residencia o un centro de día, sino también un centro activo que sirve como punto de encuentro social e intergeneracional y un “espacio de apoyo vecinal y comunitario que enriquezca el desarrollo personal de nuestros aitites y nuestras amamas” (abuelo y abuela en vasco), proponen desde Kirikiño. “Somos un espacio de dignidad y respeto a la vejez, con sus puertas abiertas al entorno comunitario”, agregan.



Un centro pionero en innovación social

Pero además de la integración social, ¿cuáles son los aspectos que diferencian a esta residencia y centro del día de otras instituciones del sector? Hemos analizado la información de Kirikiño y creemos que estos valores son los que marcan la diferencia:



Enfocan su trabajo a la persona, desde el respeto y el compromiso ético.



Las actividades del centro están ligadas a su entorno comunitario ya que todo momento, buscan la integración social de las personas mayores.



Ofrecen una atención personalizada y centrada en su experiencia y motivaciones.



Uno de sus objetivos es dar un servicio de atención integral excelente, mediante la constante mejora de las instalaciones y la dedicación vocacional de sus profesionales.



Parte de sus beneficios se destinan al crecimiento de las asociaciones y comercios locales, con los que colaboran estrechamente.



Están comprometidos con el desempeño de una gestión empresarial responsable y sostenible.



Instalaciones específicas y personalizadas

Otro de los aspectos que reviste especial relevancia en un centro de este tipo, es el espacio físico donde los abuelos realizan sus actividades diarias de socialización, esparcimiento, aseo y descanso.



En Kirikiño cuentan con un amplio edificio “completamente acondicionado para que sea un lugar de cómodo, seguro y adaptado a las necesidades de nuestros residentes y usuarios”, explican sus responsables. Cuenta con espacios exteriores y salidas directas a una preciosa plaza pública, donde los mayores realizan multitud de actividades al aire libre y están en contacto con la comunidad.



Tienen 18 habitaciones dobles y 13 habitaciones individuales que disponen de baño privado sin barreras arquitectónicas, grandes ventanales exteriores que les aportan una gran luminosidad. “Están diseñadas para que ellos se sientan libres y seguros, lo que ayuda a incrementar su autonomía personal. Además, pueden ser personalizadas en todo momento por los residentes, a fin de que ellos se sientan realmente cómodos y hagan suyos estos espacios”, explican desde Kirikiño. Entre las zonas comunes hay comedor, gimnasio y diversas salas destinadas a actividades específicas, y también el centro de día para mayores. También hay salas de consulta o servicios, así como salas destinadas a ofrecer servicios complementarios como peluquería o podología.



Espacios de vida protegidos contra el Covid-19 Kirikiño fue una de las primeras residencias de ancianos en España en obtener el certificado de seguridad frente a la propagación del Covid-19.



Desde atención psicológica a los trabajadores, hasta la sectorización de los espacios del centro y zonificación de áreas para residentes con y sin síntomas, pasando por la aplicación de todas las recomendaciones sanitarias de las instituciones competentes.



También se ha mantenido una comunicación abierta y diaria con los familiares de los residentes y se ha puesto a disposición de los residentes móviles y tablets que les permitieron hablar por videollamada con sus familiares.



Reconocimiento social y certificaciones

“Somos una residencia totalmente comprometida con la excelencia e innovación de nuestros servicios. Nuestra residencia para personas mayores cuenta con el reconocimiento y la certificación positiva de los sistemas de control de calidad más prestigiosos”, aclaran.



De hecho son la única residencia para mayores en Bizkaia con el reconocimiento Q Plata en Gestión de Calidad (EFQM – año 2011 y 2014), desde el año 2006 tienen ISO 9001 en Calidad y desde el 2008 ISO 14001 en Medio Ambiente.



En pocas palabras, se trata de un centro ejemplar, que revaloriza el respeto a las personas mayores y las integra al corazón de la sociedad de la que forman parte.

