Entrevista al poeta: Alejandro Rejón Huchin

Alejandro ha publicado tres poemarios y para finales de este año publicará el cuarto, es columnista, editor, poeta, escritor e incomparable gestor cultural. Algunos de sus textos han sido traducidos al árabe, italiano, rumano, bengalí, francés, catalán y griego. Este poeta escribe poesía desde los 13 años y desde entonces no ha dejado de producir poesía, su nombre representa la grandeza de la poesía hispanohablante de su generación, su voz poética es una referencia que cada día más se expande por todo México, Hispanoamérica y el mundo. Estás cordialmente invitado a conocer su obra literaria. Comparto una entrevista que le hice a este admirable poeta, espero disfrutes de su contenido.

¿Cómo estás poeta? ¿Qué tal ha sido tu producción literaria durante estos meses de pandemia?

Alejandro: Ha sido muy productiva, la pandemia sin duda ha sido un momento ideal para la reflexión, más que nada con lo que el ser humano ha venido haciendo pues no es coincidencia todo esto, ha habido una explotación muy fuerte sobre la naturaleza y es momento de pensar si nuestro sistema del capital y la producción realmente está funcionando a favor del bienestar real de una sociedad



¿Cuantos años tenías cuando despertó en ti, el interés de escribir poesía?

Comencé a escribir como a los 13 años aproximadamente, tomando en cuenta esto llevo 10 años inmerso en este mundo fantástico de la literatura.



¿Tu talento poético, tú lo descubriste o fue por medio de tus padres, amigos o maestros?

Yo mismo lo descubrí pero desde luego que hubo la influencia de un maestro cuando estuve en segundo de secundaria que era muy didáctica y divertida su clase que empecé a amar la escritura y recuerdo que un día de esos como a mis 13 años fui emocionado a la biblioteca de la escuela a buscar libros para leer, encontré a poetas y escritores como Raúl Renán y ahí empezó todo un viaje. Como una cosa curiosa es que también encontré el libro del maestro que me estaba dando clase, Arnaldo Ávila Montalvo.



Parte de tu trabajo literario ha sido publicado en distintos, periódicos, revistas y antologías de México y de otros países, también has participado en muchos festivales literarios nacionales e internacionales. ¿Qué simboliza para ti que a los 23 años tengas una trayectoria literaria admirable?

Antes que nada te agradezco por tan bellas palabras, realmente ha sido un camino de mucho esfuerzo, obstáculos, hasta de enemigos y envidias en algunas ocasiones, pero a la mente se me viene uno de los consejos de mis maestras de literatura de la preparatoria y es “nunca quites tus dedos del renglón” y así lo he hecho siempre, soy un apasionado por lo que hago e independientemente de lo que pase yo sigo avanzando con el aprendizaje del camino, con la determinación de que lo que estoy haciendo algo tendrá que aportar en un futuro y de no ser así, hago lo que me gusta y me siento muy dichoso. Esto simboliza para mí desde luego un espíritu de lucha y poner los ojos en lo que quiero lograr, sin olvidar que el camino recorrido ya es ganancia para uno.



Eres autor de tres poemarios ¿Con cuál te identificas más y cuáles son los temas centrales de estos libros?

Me identifico plenamente con los tres, los tres representan etapas muy importantes de mi vida, pero el tema que coincide en los tres es el de la naturaleza y la vivencialidad como una revelación constante y que día a día nos sorprende y con esto me siento sumamente identificado pues siempre he sido una persona muy gozosa de la vida y muy expectante de sus maravillas día con día.



Tu cuarto poemario será publicado en Europa a finales de este año, ¿Por qué no has publicado en México?

No he tenido la oportunidad aún de publicar en mi país, mi trabajo por el momento ha interesado más en el extranjero y eso es algo que disfruto y valoro mucho pues se que tengo lectores de muchos países que aprecian lo que hago y para mi eso ya es una enorme ganancia, sobre todo por la riqueza intercultural de un intercambio que reside en las interpretaciones, la simbolización y otros vestigios que uno encuentra en la riqueza del lenguaje poético, sin embargo se que pronto me tocará publicar algo en mi tierra, pero voy con calma, poco a poco y disfrutando de lo que hago.



Leyendo un poco sobre tu trayectoria, es notable que has recibido más apoyo de colegas y amigos del extranjero que de tu propio país. ¿Por qué crees que en nuestros países, casi siempre suele suceder este “fenómeno”?

No sé exactamente si en nuestros países pero si que vivimos en una época globalizada y lo que tal vez no se ha descubierto con el valor que se merece en tu país en otros países es todo lo contrario, como escritor empiezas a cultivar lectores con visiones muy distintas y eso enriquece más tu acervo y panorama, personalmente me siento satisfecho de que editoriales importantes de otros países le hayan dado una oportunidad a mi trabajo y crean en él como algo importante.



¿El contenido de tu obra literaria es dirigido a un público específico o general?

Es dirigido a distintos públicos, la poesía no tiene edad y tengo siempre una manera muy abierta de escribir que pienso que ningún público está exento de darle un valor, interpretación o gusto a lo que hago, desde un pequeño verso hasta un libro entero, y desde lo más complejo hasta lo más cotidiano, escribo siempre pensando en mi lector como alguien a quien quiero llevar de viaje con mis letras.



¿Quiénes son los poetas de máximas influencias en tu obra literaria?

Hay muchos, por ejemplo Paul Éluard y su surrealismo romántico, José Lezana Lima y su neo barroco latinoamericano, Raúl Renán y su espléndida poesía experimental que ha marcado el rumbo de las letras mexicanas, Rubén Reyes Ramírez y su tono existencial y la cadencia de sus imágenes, entremezclada con la pulcritud del lenguaje, en fin.



Algunos de tus textos han sido traducidos al árabe, italiano, rumano, bengalí, francés, catalán y griego. ¿Qué sensación se siente que te lean en otros idiomas?

Es maravilloso saber eso, sobre todo porque esto te permite abrirte hacia nuevas cosmovisiones y los lectores que puedas tener de esos países siempre nutren tu panorama del mundo y lo trasforman dándole un significado más amplio y por tanto luminoso.



Eres columnista de algunos periódicos de tu ciudad. ¿Cuáles son los géneros y sobre que temas escribes en tus artículos?

Sí, me ha tocado ser columnista de periódicos importantes como La Verdad, Senderos del Mayab y Reporteros Hoy, me gusta mucho la crónica como una forma de expresar la riqueza cotidiana de todos los días y la multiculturalidad de mi tierra Yucateca, que tiene mucho que decirle al mundo, desde la civilización Maya, hasta sus problemas actuales con la occidentalización y el sistema fracasado de la producción masiva.



Has participado en distintos festivales literarios nacionales e internacionales. ¿Pudieras narrarme alguna pequeña anécdota divertida que has vivido en algunos de estos encuentros sobre todo en el extranjero?

Recuerdo en el Festival Internacional de poesía de Quetzaltenango en Guatemala, haberme sentado al lado de una gran maestra de la poesía contemporánea y universal que es Ana María Rodas y la animamos a comer helado, pues era el postre del menú ese día y ella con mucha felicidad y alegría me dijo que era su primer helado en 8 años y fue muy divertido verla feliz y escuchar sus bromas y anécdotas, fue un momento bello y alegre para los que estuvimos sentados con ella.



¿Qué te impulsó a crear el Festival Internacional de Poesía de Tecoh, Yucatán?

Las ganas de innovar en el panorama cultural de mi tierra, pues siendo un lugar muy poético geográficamente siempre se le dio prioridad a otros aspectos como la música y la danza y yo le aposté a la poesía pues la vi como un medio para sensibilizar y permitir el intercambio intercultural en el interior de mi estado, es decir, en la periferia, lejos de la metrópoli, ahí donde realmente están nuestros orígenes y se refleja nuestra identidad fuera de muchas influencias occidentales, esto, con el fin de innovar y mostrar nuevos horizontes para propiciar el intercambio pluricultural por medio del arte, en beneficio del desarrollo social, turístico y económico de la comunidad y del estado yucateco.



¿Cuál es el principal propósito de este Festival?

Cambiar la forma de pensar en cuanto a lo que realmente deben ser las formas de construcción de proyectos sociales para el beneficio de la mediación y diálogo intercultural.



Este año por motivo de la pandemia no se realizará este festival, ¿para qué fecha del próximo año está programado realizarse?

Aún no sabemos, tenemos planes con el instituto de formación y capacitación de la secretaría de seguridad ciudadana de Tlaxcala para crear un proyecto internacional que una al sur y centro del país, pero a raíz de lo acontecido con la pandemia no podemos determinar fechas exactas en cuanto al ritmo de trabajo. Yo espero con mucho ímpetu que lo podamos concretar de la mejor forma.



¿Qué te inspira ser gestor cultural?

Me inspira ver el impacto social y comunitario que esto tiene, y sobre todo ver que la labor que realizo aporta al bienestar común, siempre he pensado que la cultura es un medio excelente para transformar la sociedad, porque desde luego, estamos hechos de ella.



Este primero de octubre recibiste un reconocimiento por parte de La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través del Instituto de Formación y Capacitación de Seguridad Pública (IFCSP), ambos del gobierno de Tlaxcala. ¿En qué consiste este reconocimiento?

Fue un reconocimiento a mi labor como gestor cultural, sobre todo a la construcción de proyectos internacionales que han contribuido al beneficio de la comunidad artística y literaria, el cual estoy muy feliz de recibir pues viene a ser un impulso después de un buen tiempo de entrega y trabajo.



Síntesis biográfica Wilberth Alejandro Rejón Huchin (nació el 18 de Mayo de 1997 en Mérida, Yucatán, México). Es un escritor, gestor cultural, periodista, editor y promotor cultural mexicano. Estudia la licenciatura en Desarrollo y Gestión interculturales en la UNAM. Funge como columnista, cronista y redactor en los periódicos La Verdad, Reporteros Hoy y Senderos del Mayab. Director y artífice del festival internacional de poesía de Tecoh, Yucatán, del Primer Encuentro Internacional de literatura y educación en la FILEY, 2019 Y del encuentro internacional de literatura Naufragio en Marcapiel (FILEY, 2017). Ha participado en distintos eventos internacionales de literatura en Guatemala, Cuba y México.



Premios y reconocimientos

Fue becario del festival cultural interfaz 2016 en Mérida. En el 2018 fue nombrado visitante distinguido de la ciudad de Toluca durante su participación en el Segundo Festival Internacional de Poesía José María Heredia, en el 2019 obtiene el premio internacional de poesía Harold Von Ior y en el 2020 obtiene la Distinción Internacional al mérito cultural del H. Ayuntamiento de Tecoh y el Reconocimiento a la Gestión cultural y al aporte literario por la generación de proyectos culturales, por el Instituto de capacitación y formación de la secretaria de seguridad pública y por la secretaría de seguridad pública de Tlaxcala.



Libros publicados

Transcurso de un retrato cortado, publicado por la editorial argentina Buenos Aires Poetry(2019), El agua rota de los sueños, publicado por la editorial Primigenios de Miami, Estados Unidos (2020) y Relámpago de Sed, Ediciones Andesgraund, Chile, (2020). Parte de su trabajo se encuentra en antologías como: Poetas allende de los mares (España, 2018) Poesía nómada (Argentina, 2016), entre otros.



