Tres de cada cuatro españoles compran más en comercios de su barrio que hace un año Entre los lugares más apreciados de los barrios se encuentran las escuelas, panaderías, parques, oficina de correos y bibliotecas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de octubre de 2020, 11:18 h (CET) Tres de cada cuatro españoles (un 77%) compran ahora más en los comercios de sus barrios que hace un año. Así lo refleja el último estudio de Mastercard, según el cual, la mayoría de los españoles (un 66%) está gastando más, de forma consciente, en los negocios de proximidad para ayudar a las comunidades locales a recuperarse.



Además, un 31% ha conocido y se ha relacionado más con los comerciantes de sus barrios y los propietarios de los negocios independientes. Por otro lado, tres de cada diez españoles (un 29%) ha expresado que confía en las recomendaciones de las personas en su comunidad, una de las razones que ha ayudado a fomentar la preferencia por lo local.



Lo cierto es que el consumo en los negocios de proximidad se ha disparado a raíz de la pandemia y, según los resultados del estudio, ocho de cada diez españoles (un 77%) valoran, ahora, más los locales de su vecindario. Las razones que han llevado a los consumidores a descubrir negocios a su alrededor son la actual limitación de movilidad y para viajar (un 58%), la conveniencia (un 37%) y el querer evitar las colas de grandes superficies (un 36%).

Además, más de tres cuartas partes (un 82%) prefieren consumir y gastar en un comercio regentado por un conocido y un 80% también asegura que confía en las recomendaciones de los comerciantes locales



El comercio local, un sector especialmente sensible a la crisis provocada por la pandemia

La crisis causada por la pandemia de la Covid-19 ha afectado, en particular, a un sector importante de la economía nacional que, además, forma parte de la identidad de los distintos barrios: las pequeñas empresas. Es por ello por lo que Mastercard se ha comprometido a aportar 250 millones de dólares (213 millones de euros) para ayudar a la recuperación de los comercios locales y a fomentar la confianza en los negocios de proximidad, para contribuir a que vuelvan a prosperar.

En Europa, Mastercard ha puesto en marcha dos plataformas dirigidas a pymes: Business Unusual, una solución integral de aprendizaje y gestión diseñada específicamente para ayudar a las micro y pequeñas empresas a digitalizarse, y Mastercard Trade Solution, que impulsa el comercio nacional y transfronterizo de las pymes. En España Mastercard ha lanzado, además, la campaña “Seguimos en el barrio gracias a ti” junto con el Ayuntamiento de Madrid y COCEM (Confederación de Comercio Especializado de Madrid), con el objetivo de incentivar la aceptación de pagos con tarjetas para estimular y reactivar el consumo en los negocios locales.



Se valora más a la comunidad de vecinos

Una tendencia que también se ha visto acentuada a raíz de la pandemia es la de valorar más a la comunidad de vecinos. De acuerdo con los resultados del estudio, seis de cada diez españoles (un 63%) son más proclives a saludar a sus vecinos en comparación con el año anterior. Asimismo, uno de cada cinco (un 21%) tiene unas llaves adicionales de su casa para alguno de sus vecinos, un 48% asegura que está dispuesto a recibir sus paquetes y un 25% está en un grupo de WhatsApp del vecindario.



La investigación también ha desvelado que las escuelas, panaderías, parques, oficinas de correos y bibliotecas locales son los cinco lugares más valorados en la comunidad en España. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.