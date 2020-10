Movimiento de Poesía, Arte e Historia de Chontales Nicaragua ​Para conocer más de este movimiento el poeta Franklin Ayende Ortiz se contactó conmigo, con inmenso placer él nos habla de este proyecto artístico- cultural Carlos Javier Jarquín

martes, 6 de octubre de 2020, 10:01 h (CET) Hoy en día tenemos muchas facilidades de promover arte, literatura e historia y qué mejor que los jóvenes tengan la iniciativa de dar a conocer en las redes sociales lo que se produce artísticamente en su ciudad y país. En Juigalpa, Chontales, Nicaragua unos jóvenes talentosos en el 2018 tuvieron la idea de formar un movimiento de poesía, arte e historia, después de dos años tienen integrantes de distintas partes del país, sus fundadores y actuales dirigentes son Miguel Francisco Tenorio y Franklin Ayende Ortiz.



Para conocer más de este movimiento el poeta Franklin Ayende Ortiz se contactó conmigo, con inmenso placer él nos habla de este proyecto artístico- cultural, menciona que la misión es “promover a todos los jóvenes artistas en la poesía y proyectar a nivel nacional e internacional el talento literario nicaragüense. Actualmente el movimiento de Poesía cuenta con una membresilla de 25 miembro de diferentes lugares de Nicaragua, entre las edades de 14 hasta 40 años los miembros que se pasan de las edades son capacitados e instruidos en la literatura para abrirles espacios en los encuentro literarios y eventos que seamos invitado”.



Ayende también manifestó que “El movimiento está trabajando con un plan de encuentro virtuales de intercambio de experiencias con poetas nicaragüenses y poetas extranjeros, también estamos trabajando con talleres de creaciones literarias con el capacitador y poeta Marvin Salvador Calero, como producto y resultados de los talleres se elaborará una antología de colección con poemas inéditos”.



En este vídeo algunos integrantes nos hablan de este movimiento:





¿Qué es el Movimiento de Poesía, Arte e Historia? ¿En qué año surgió este proyecto? ¿Cuál es el objetivo primordial? Franklin: -El movimiento de poesía, arte e historia es un pequeño grupo de jóvenes poetas y de todos aquellos amantes de la poesía y la literatura en general cuyo objetivo es promover y rescatar los valores fundamentales en la sociedad nicaragüense a través de la Poesía, Arte e Historia de Nicaragua.



¿De qué parte de Nicaragua son los integrantes? ¿Cuáles son las disciplinas artísticas que promueven?

Nuestro movimiento literario surge en Juigalpa Chontales con poetas independientes y aun no reconocidos por la localidad pero hoy en día este círculo literario se ha ido formando a nivel nacional ya que contamos con presencias de poetas de distintos departamentos de Nicaragua. Se nos han ido integrando por falta de promoción literaria en sus lugares de orígenes, contamos con presencia en Chontales, Jinotega, Río San Juan, Managua y Boaco. Poesía, Arte e Historia son las tres áreas que brinda nuestro movimiento como fin de expandir nuestra cultura Chontaleña a todos los departamentos de nuestro país, abriéndoles las puertas a todas las personas que desean aprender y experimentar con nosotros en la literatura.



¿Para pertenecer a este movimiento qué requisitos solicitan

Nuestro movimiento literario no presenta requisitos para entrar a nuestro membresilla lo que si pedimos a los miembros nuevos es integridad, disposición y deseo de aprender de nosotros como de ellos, un gran compromiso con la poesía y nuestro movimiento. Somos un movimiento libres de credos políticos y religiosos sin fines lucros.



¿Los actuales integrantes de este movimiento ya tienen libros?

Los miembros han podido participar en algunos antologías de colección de otros poetas pero por el momento ninguno a podido publicar su propio libro, nuestra promoción a sido más por la red social de Facebook para publicar nuestro trabajo literario.



¿De cuáles asociaciones culturales tienen apoyo?

También contamos con el apoyo de algunas asociaciones culturales hermanas que siempre están pendientes de nuestros nuevos avances y tendencias asociaciones que nos apoyan:

Museo Comunitario Juigalpa María Ramos Palacio de la cultura de Chontales Academia de bellas Artes Granada Movimiento cultural Leonel Rugama.



Nombres y apellidos de algunos integrantea

Ana Luisa Fuentes picado, Bayardo Antonio Serrano Maltez, Dinora Medina Ortega, Franklin Ayende Ortiz, Guillermo José Sevilla González, Huister Rafael Sandoval Huete, Miguel Francisco Tenorio, Marvin Tercero, Marvin Salvador Calero, Maritza del Socorro González Montiel, Martha Torres, Scarleth Vanessa Gaitán Álvarez.



Información

