​Próxima estación: Conspiración, la novela con la que Jorge Urreta se estrena en el sello digital de Grupo Planeta, Click Ediciones ​Próxima estación: Conspiración se puede encontrar en todas las plataformas digitales Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

jueves, 1 de octubre de 2020, 08:21 h (CET)

Jorge Urreta es un escritor bilbaíno con un amplía carrera literaria. Comenzó en 2007 ganando el premio yoescribo.com con una obra que, posteriormente, fue editada por él mismo y continuó con sus ya conocidas novelas Venganza, El año de la hortaliza, Decisiones y, recientemente, El noias.



Ahora da el salto para colarse entre las filas del gigante editorial Grupo Planeta y publica con el sello digital Click Ediciones una trepidante novela negra, Próxima estación: Conspiración.



Bajo el titular «Algo se avecina en dirección contraria», Jorge Urreta crea una trama que comienza una pacífica mañana de verano en el norte de Guipúzcoa. Un tren hace su recorrido habitual por la zona hasta que, de pronto, aparece una persona corriendo en su dirección mientras arroja piedras a la máquina.



Un loco en las vías del tren, dirá la policía, pero Marcos, maquinista de ese tren, no se contentará con la versión oficial. Este conseguirá el apoyo de un veterano policía para descubrir qué hay oculto en un caso que todos parecen haber enterrado y olvidado demasiado pronto.



¿Realmente era solo un loco?, es la pregunta que nos queda. Próxima estación: Conspiración contó con el apoyo de más de 300 lectores en un estudio de mercado que fue realizado en 2018. Mucho antes de que esta obra encontrase nicho editorial, ya tenía seguidores entusiastas que habían leído y aprobado los primeros capítulos y que demandaban su inminente entrada en algún catálogo editorial español para poder continuar conociendo la historia. Esta, sin embargo, se demoró dos años más hasta que el autor estuvo satisfecho con las propuestas editoriales que le llegaban. «Una obra así no se puede regalar a cualquiera», comentó Jorge Urreta en más de una ocasión.



La obra también cuenta con el prólogo de José Javier Abasolo, conocido autor de novela negra de Bilbao.



La propia editorial ha calificado Próxima estación: Conspiración como una novela negra sorprendente que respeta todas las claves del género. Desde luego, la trama es absorbente y nos hace sentir vulnerables ante algo que podría estar pasando cerca de nuestros hogares, algo muy real. El protagonista, un hombre corriente, logra que el lector empatice de inmediato con él y la conexión va en aumento durante toda la novela. No es un superhéroe, es un hombre comprometido, alguien que logra nuestra admiración sin proponérselo. Al final, el lector, tendrá la sensación de haber leído algo inquietante y muy realista.



Por último, Jorge Urreta nos cuenta que para él Próxima estación: Conspiración es una gran ilusión y un bonito reto, al ser una de las novelas en las que más tiempo ha trabajado y, al mismo tiempo, suponer su entrada en un gran grupo editorial.



Su editora expresa: «Cuando cayó la novela de Jorge Urreta en mis manos lo primero que pensé es que tenía en mis manos una novela policiaca que lograba sorprender y eso es lo que buscamos todos los editores: sorprender a nuestros lectores».



Próxima estación: Conspiración se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

