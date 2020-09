Melanie C presenta su nuevo disco en un gran show online en directo Además, la artista nos sorprende con 'Overload', el último single adelanto de su próximo trabajo Redacción Siglo XXI

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 10:46 h (CET) Queda muy poco para poder disfrutar de "Melanie C", el nuevo y homónimo disco de la Spice Girl deportista, que saldrá a la luz este viernes 2 de octubre. Un álbum que abre un nuevo episodio de #GIRLPOWER y nos muestra su lado más electrónico y combativo, tal y como hemos visto en sus singles adelanto.



Un día antes de su lanzamiento, la británica nos regala una mini gira online para presentar este nuevo trabajo, con cuatro conciertos en streaming para los cinco continentes los días 1 y 2 de octubre.



'Colour And Light Stream' será un evento muy especial en el que la artista, junto a su banda al completo, presentará al público las 10 canciones que conforman su octavo disco en solitario. En España y el resto de Europa podremos disfrutar de este espectáculo online el jueves 1 de octubre a partir de las 21:00h (hora peninsular), y las entradas están a la venta en su web.



Una ocasión única de ver a Melanie C en directo este 2020, y que servirá como anticipo a su gira europea de 2021, con la que visitará Madrid y Barcelona.

