Patatoni, dueño de Buzz TV y magnate malévolo de la TV, quiere comprarle a Wagner sus TV del norte. Viajan en una limusina por una carretera solitaria y se detienen en un recóndito Steak House. Allí trabaja desde hace 10 años Cris, como camarera de mesa. La ilusión de su vida siempre fue salir del pueblo y ser actriz. Patatoni le hará una oferta que hará tambalear su vida.



Cris Superstar, nunca has visto un musical igual.



Guillermo Fernández Groizard, director de Metrópolis C.E. y del cortometraje Cris Superstar, tiene una amplia carrera como director de series de TV, entre las que destaca:



Menudo es mi padre, Compañeros, Mis adorables vecinos, Policías, SMS, Cuenta Atrás, Punta Escarlata, El corazón del océano. En 2013 dirigió la película Esto no es una cita, ganadora de la Biznaga de Plata (mejor actriz) y del Premio del Público en la sección Zonazine del Festival de Málaga.



Ana Furió, directora de producción de Cris Superstar, tiene a sus espaldas proyectos como El club de la Comedia, la película Esto no es una cita, Alma de Copla y Madrid Superstar