(Crónica) Causeur guía el triunfo de un convincente Real Madrid Nacho Moreno

sábado, 26 de septiembre de 2020, 12:13 h (CET) Rudy Fernández firma cinco de seis en triples

El Real Madrid consiguió este viernes la segunda victoria de la temporada en la Liga Endesa, en otras tantas jornadas, tras imponerse sin sobresaltos al Casademont Zaragoza (102-83) gracias al talento de Fabien Causeur, autor de 25 puntos, para seguir empatado en lo alto de la tabla junto al Joventut, Obradoiro, Baskonia, Barça y Tenerife. En el Palacio de los Deportes, el conjunto de Pablo Laso sigue con su camino inmaculado en la temporada 2020/21. Los blancos no tuvieron problemas para dejar el triunfo en la capital y desde el comienzo enviaron un mensaje a su rival con un juego agresivo. A los diez minutos, 26-8, y pese a los empeños del cuadro maño por maquillar el marcador, el tercer cuarto devolvió la superioridad al flamante campeón de la Supercopa. Al descanso, los jugadores de Diego Ocampo, especialmente Rasheed Sulaimon y Nicolás Brussino, intentaron cambiar el curso del partido (47-41), pero el Madrid apretó el acelerador hasta el fondo y volvió a abrir diferencias en el luminoso. Los de Laso firmaron un parcial de 15-2 que echó por tierra todo el trabajo de los aragoneses. Causeur y Rudy Fernández, que logró cinco triples en seis intentos, echaron el candado al encuentro. Por su parte, el Club Joventut Badalona es el líder de la competición gracias a sus dos victorias y al 'basket-average'. Este viernes, la 'penya' se impuso al Coosur Real Betis por un claro 57-78 merced a un excelente trabajo en el tercer cuarto que decantó la balanza en favor del conjunto verdinegro. Birgander, con 13 puntos, fue su gran referencia. Además, los triples de López-Arostegui, Bassas y Ribas, todos ellos terminaron por encima de la decena de puntos, terminaron de construir el triunfo de los badaloneses, que defenderán su liderato este domingo ante el Real Madrid, un excelente test para medir la superioridad sobre sus rivales de este inicio de temporada. Por otro lado, el Valencia Basket estrenó el casillero de victorias este curso tras derrotar en casa al Morabanc Andorra en un partido muy desigual (91-76) donde el banquillo del conjunto 'taronja' fue vital para evitar un segundo tropiezo consecutivo. Hasta 41 puntos lograron los hombres que no jugaron desde el inicio. El equipo de Jaume Ponsarnau aprendió la lección de Vitoria y ajustó varios detalles defensivos para contener mejor a su rival. Al buen hacer en defensa se le sumó el acierto de Hermannsson (14) y Kalinic (13), así como la aportación de Tobey (12) y Van Rossom (12), en la recta final del encuentro, para despegar definitivamente el marcador. Por último, el Hereda San Pablo logró el triunfo más amplio del club en su historia ACB tras doblegar al Herbalife Gran Canaria por 92-60. El +32 de renta fue obra de un excelente trabajo colectivo y del liderazgo de Dejan Kravic, autor de 21 puntos. El cuadro burgalés también firma su primera victoria de la temporada en la competición casera. Sin descanso para digerir el segundo capítulo liguero, este sábado dará comienzo la tercera jornada de la Liga Endesa con el choque más atractivo entre Joventut y Real Madrid, con el liderato en juego este domingo. Además, el Barça recibe al Bilbao Basket, el Iberostar visita al UCAM Murcia y el Obradoiro jugará en casa frente al Betis. --RESULTADOS DE LA JORNADA 2.

-Viernes.

COOSUR REAL BETIS - JOVENTUT BADALONA 57-78.

HEREDA SAN PABLO BURGOS-HERBALIFE GRAN CANARIA 92-60.

VALENCIA BASKET - MORABANC ANDORRA 91-76.

REAL MADRID - CASADEMONT ZARAGOZA 102-83.

-Miércoles.

RETABET BILBAO BASKET - IBEROSTAR TENERIFE 70-81.

-Jueves.

UCAM MURCIA - MOVISTAR ESTUDIANTES 93-80.

BAXI MANRESA - MONBUS OBRADOIRO 76-80.

UNICAJA - BARÇA 70-79.

URBAS FUENLABRADA - TD SYSTEMS BASKONIA 73-89.

