miércoles, 23 de septiembre de 2020, 10:19 h (CET) Solo faltan 3 días para el estreno de Vicky el Vikingo, el 25 de septiembre, los peques (y no tan peques) podrán disfrutar de las aventuras de este pequeño vikingo que ha formado parte de la infancia de los españoles durante varias generaciones.



Vicky el Vikingo y la espada mágica, cuenta las nuevas aventuras de este pequeño vikingo. Todo comienza con la espada mágica que Halvar, el padre de Vicky, le roba a su mayor enemigo. Según la mitología nórdica, Loki y Thor luchaban por hacerse con una espada capaz de convertir todo en oro... Pero Vicky y su aldea descubre de la peor manera que hay cosas que es mejor que permanezcan de carne y hueso... Cuando la madre de Vicky es convertida en oro, éste y sus valientes amigos tendrán que embarcarse en un viaje en el que hacer frente a olas gigantes, espeluznantes villanos y mitos indescifrables.



En la dirección de la película, nos encontramos al director francés Eric Cazes, quien ha dirigido 78 episodios de la serie con el mismo nombre tan maravillosa y que ahora nos deilta con nuevas aventuras. Aventuras que podrás disfrutar con toda la familia en cines de toda España que respetan escrupulosamente las medidas de seguridad y sanitarias contra el COVID para que los peques y sus acompañantes puedan disfrutar de una fantástica tarde de cine totalmente seguros.



Vicky, hijo del jefe del pueblo vikingo Flake, es un niño peculiar. No es es grande ni fuerte como todos los demás vikingos, pero está lleno de ideas y siempre encuentra la solución para cada obstáculo que se le presenta en el camino. Una película basada en la serie de televisión de los años 70, que ha llenado de risas, espectación y diversión los hogares de todo el mundo durante generaciones.



Esta gran película se estrena en diferentes ciudades a través del territorio español como Madrid, Toledo, Valladolid, Valencia, Málaga, Sevilla, País Vasco... Puedes ver el listado completo aquí: www.rossscammm.com/es/vicky-el-vikingo-y-la-espada-magica

