El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que "el inicio de la temporada puede marcar el futuro" antes de enfrentarse este sábado al Acunsa Gipuzkoa Basket en el pabellón Bilbao Arena de Miribilla (20:45 horas), más allá de que hayan conquistado la Supercopa Endesa el pasado fin de semana en Tenerife.



"Tenemos que recuperarnos del esfuerzo del fin de semana porque jugamos dos partidos en un corto espacio de tiempo. Tenemos que recuperar también el trabajo físico para encarar el inicio de competición de la mejor forma posible. Rudy y Randolph están tocados y en principio no van a viajar. El resto están todos bien", indicó el vitoriano.



"El primer partido siempre es difícil. La gente puede pensar que jugamos contra un GBC que acaba de ascender, pero es un equipo con una buena plantilla y jugadores versátiles que pueden jugar muy abiertos al 3 y al 4. Volver a la máxima categoría es un plus de ilusión y estoy convencido de que nos van a exigir al máximo. Por eso debemos estar muy concentrados y preparados para este partido", avisó Laso en declaraciones a la web del Real Madrid.



Además, el técnico merengue recordó que es "obligatorio empezar la Liga con mucha concentración". "Lo deseo desde el primer día porque es algo que vamos a necesitar durante toda la temporada. Son muchas jornadas, pero el inicio es importante y puede marcar un poco el futuro.



Venimos de ser campeones en la Supercopa, pero empieza una competición diferente y queremos seguir creciendo en juego y logrando victorias", indicó.



Por último, preguntado por el hecho de no poder jugar público debido a la pandemia, Laso dijo que "cada año es diferente y este jugamos sin público" y prefirió centrarse en lo deportivo. "La sensación de empezar con buen pie es importante. El equipo estuvo muy competitivo en la Supercopa y estoy contento porque la línea de trabajo es buena".