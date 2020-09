Nuevas imágenes de 'Un efecto óptico', la próxima película de Juan Cavestany ​La película está protagonizada por Carmen Machi y Pepón Nieto, junto con Luis Bermejo y Lucía Juárez Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 18 de septiembre de 2020, 09:13 h (CET)



Ya están disponibles el teaser y el cartel de Un efecto óptico, el nuevo trabajo del guionista y director Juan Cavestany que participará este año en la nueva edición del Festival de San Sebastián, en la sección Zabaltegi-Tabakalera.



Sinopsis Alfredo y Teresa son un matrimonio de Burgos que viaja a Nueva York con la intención de "desconectar" y hacer todos los planes que vienen en la guía. Pero nada más aterrizar empiezan a percibir señales, sutiles y no tanto, de que en realidad no están en la ciudad que les vendieron en la agencia. ¿Dónde están entonces?



La película está protagonizada por Carmen Machi y Pepón Nieto, junto con Luis Bermejo y Lucía Juárez.

