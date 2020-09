El 36% de los espectadores de esports en España son mujeres, la cifra más alta en Europa En España, el 70 por ciento de los espectadores afirma haber visto más contenidos de este tipo desde el comienzo de las restricciones para evitar la propagación del virus, seguido por países como Reino Unido, con un aumento del tiempo consumiendo esports del 66 por ciento Redacción Siglo XXI

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 10:57 h (CET)

Casi un tercio de los espectadores totales de esports a nivel europeo, concretamente un 32 por ciento, está representado por mujeres, una cifra que aumenta en España, donde el 36 por ciento de la audiencia de los esports es femenina.



En este sentido, España se convierte así en el país de la Unión Europea en el que los esports tiene más popularidad entre las mujeres, según un estudio realizado por PayPal en asociación con NewZoo en el que han encuestado a personas de diez países diferentes.



Las mujeres españolas que consumen contenidos de esports son las que más gastan en productos del sector, concretamente un 56 por ciento, seguidas por las italianas, con un 53 por ciento, y las francesas con un 51 por ciento, frente el al 27 por ciento de las mujeres finlandesas.



Además, el 62 por ciento de los españoles encuestados ha afirmado que en los últimos 12 meses ha gastado en productos de esports, siendo el 45 por ciento del dinero gastado para productos para otras personas.



El estudio muestra que los españoles también se encuentran entre los usuarios que más ven esports en compañía, ya que el 30 por ciento de la audiencia afirma que ve este tipo de contenido con familiares, solo por detrás de Italia, con un 33 por ciento de la audiencia.



En cuanto a jugar a juegos, de los diez países analizados por el estudio, España es la nación en el que los usuarios son más sociales, ya que el 65 por ciento juega con amigos y el 39 por ciento con la familia.



Con la llegada de la Covid-19, la audiencia europea de los esports ha crecido. De los países encuestados, aquellos que se han visto más impactados por el virus también han sido en los que más ha aumentado la audiencia.



En España, el 70 por ciento de los espectadores afirma haber visto más contenidos de este tipo desde el comienzo de las restricciones para evitar la propagación del virus, seguido por países como Reino Unido, con un aumento del tiempo consumiendo esports del 66 por ciento, e Italia, con un 64 por ciento.



Asimismo, el 62 por ciento de los espectadores tanto en España como Reino Unido, asegura que continuará dedicando más tiempo a consumir este tipo de contenidos una vez las restricciones sean más leves.



En este sentido, el estudio prevé que la audiencia de los esports en Europa crezca hasta los 92 millones de usuarios a finales de 2020, lo que supone un aumento del 7,4 por ciento respecto a 2019.



Por último, el estudio también muestra el vínculo que existe entre los esports y los deportes tradicionales. En España, el país donde la popularidad del fútbol es mayor, más del 70 por ciento de la audiencia consume contenido relacionado con el fútbol, mientras su audiencia en Noruega no llega al 50 por ciento.



