Queens Of The Stone Age, cabeza de cartel del viernes en DCODE 2021

El grupo de rock estadounidense Queens Of The Stone Age será cabeza de cartel del viernes del madrileño festival DCODE, que se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en la Universidad Complutense, ha informado este martes los promotores de este evento.



De esta manera, DCODE será una de las principales paradas de la esperada vuelta a la carretera de Queens Of The Stone Age después de una larga temporada de descanso, solo interrumpida por las versiones y colaboraciones que Josh Homme ha lanzado durante el confinamiento.



La organización del festival irá desvelando las 9 bandas nacionales e internacionales que completarán la programación del viernes y que se sumarán. El sábado 11 de septiembre será el turno del show completo de Vestusta Morla, The Hives, Milky Chance, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maximo Park, Café Tacvba, Belako y ST Woods, así como otros nombres que confirmarán próximamente.



Las entradas y abonos para DCODE 2021 están ya a la venta en www.dcodefest.com, www.livenation.es y Ticketmaster.es. Los precios de los tickets son 49 euros más gastos el viernes, 54 más gastos el sábado y el abono a 90 más gastos. Los abonos y entradas adquiridos para 2020 serán válidos para 2021.



El festival de este año hubiera tenido lugar el pasado fin de semana, pero fue aplazado por la pandemia. Como agradecimiento, por su apoyo y complicidad estas ediciones, el viernes y el sábado las redes del festival estuvieron dedicadas al público. De forma continua compartieron en ellas material inédito, anécdotas, recuerdos y las fotos que cientos de DCODERS postearon bajo el hashtag #10AÑOSDCODE.



