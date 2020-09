¿Qué sucede si el test de COVID-19 da positivo en la ciudad de destino donde viajo?

Pese a que con la vuelta a la “nueva normalidad” los ciudadanos empezaron a retomar sus viajes de ocio y/o negocios progresivamente, los cuales se han ido incrementando con el paso de las semanas, sigue habiendo dudas e inseguridades a la hora de viajar a una nueva ciudad o país. Dado que sigue habiendo nuevos casos de coronavirus y se han propagado los rebrotes, una gran parte de la población se plantea qué sucede, si llegados al destino del viaje, el test del COVID-19 es positivo.



¿La reserva del hotel se devuelve? ¿Y el importe de los billetes de avión? ¿Quién se encarga de gestionarlo?



“Si se justifica que un viajero ha tenido unas circunstancias personales que le impiden seguir con el viaje previsto, por seguridad suya y de las personas del entorno, hay bastantes motivos para que no le cobren gastos por la anulación de los servicios pendientes”, explica Hugo Van Nienwenhove, Marketing Manager de Aervio. Y prosigue, “Sin embargo, no impide que algún prestatario de servicios reclame estos gastos al cliente o no le devuelva el importe abonado, aplicando estrictamente sus condiciones de reserva”.



Para evitar que los viajeros puedan tener problemas cuando lleguen al país de destino, ciertos países están empezando a tomar medidas, como es el caso de Italia. Recientemente, el Ministerio de Salud Italiano ordenó que se pida una prueba PCR negativa con menos de 72h de antigüedad para que, de esta manera, se eviten nuevos positivo una vez llegados al destino. En el caso de las empresas de transporte y alojamiento, la mayoría de ellas ofrecen cambios de fecha sin recargo para que, si algún cliente presenta síntomas previamente a su viaje, pueda aplazarlos sin problema.



En este contexto y para evitar problemas, es importante viajar con seguro. En los últimos meses, las principales aseguradoras especializadas en viajes de negocios se han adaptado e incluyen el Covid-19 dentro de todos los seguros que cubren gastos motivados por alteraciones de salud. “A todos nuestros clientes les recomendamos que contraten un seguro para sus viajes de negocios, para que todos los gastos ocasionados en caso de contagiarse se puedan cubrir” indica Van Nienwenhove.