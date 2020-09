Soy muy querida Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 15 de septiembre de 2020, 08:28 h (CET) Mi novio de Internet me ama. El francés del Sur me sorprende con su "buenos días"

cada mañana.



Y yo le deseo aquí.



Para Antonia. La gata maravillosa que Dios debe ayudar.

