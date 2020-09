​Las tres mejores formas de invertir dinero en el 2020

Para suerte de muchos, actualmente existen diversas posibilidades con las que poder invertir dinero en busca de una libertad financiera. Aunque precisamente por existir tantas opciones de inversión, es posible que tengamos dudas acerca de cuáles pueden representar las mejores oportunidades. Hay muchas opiniones cuando se trata de conseguir la independencia financiera, algunos señalan que es “ahorrar y no gastar en lo que no es estrictamente necesario”, sin embargo, esto no será suficiente.



Aunque ahorrar es uno de los primeros pasos, por sí solo no nos llevará a ningún lado, la mejor opción es invertir estos ahorros. No hay duda que el 2020 nos ofrece muchas opciones para invertir dinero, por lo que te a continuación mostraremos aquellas que, según los expertos, son las mejores. Pero recuerda en todo momento que la diferencia entre una mala y una excelente inversión, se basa completamente en el conocimiento.



Invertir en la reina las inversiones: la bolsa de valores La reina de todas las inversiones. Dicho de una forma muy básica, al adquirir una acción de una empresa que cotiza en la bolsa, nos convertimos en propietarios de un pequeñísimo porcentaje de la compañía, lo que quiere decir que cuando las empresas repartan los beneficios, nos tocará una parte de estos dividendos.



Aunque una de las formas más lucrativas de inversión, también es una de las más complejas; lo más difícil es escoger en qué invertir. Para una persona sin muchos conocimientos será bastante complicado diferenciar las buenas oportunidades de inversión.



Por otro lado, es necesaria la diversificación de los activos, un buen portafolio debe contar con acciones en empresas de diferentes lugares del mundo y de múltiples sectores, lo que pasa a ser una tarea para nada sencilla y que lleva mucho tiempo.



Por otro lado, ¿bolsa americana, española, o mejor mercados emergentes? No hay duda que invertir en la bolsa es muy complejo, pero si lo hacemos bien, las ganancias serán increíbles. Si te animas, es mejor comenzar desde ahora a amasar el conocimiento necesario, aunque te recomendamos poner el ojo en las empresas de tecnología como Amazon, Apple o Netflix.



Fondos de inversión, reduce los riesgos La diversificación de los fondos es un reto cuando se trata de invertir, pero los fondos de inversión evitan este inconveniente. Una forma sencilla de entender los fondos de inversión es como “cestas” de valores, es decir, una forma de diversificar activos que puede ser más o menos amplia. Esto se encargará de reducir los riesgos.



Algunos fondos se diversifican de tal forma que pueden replicar la economía mundial, mientras que otros se enfocan en sectores concretos, (los llamados fondos temáticos o sectoriales), como por ejemplo en las empresas tecnológicas chinas de mayor crecimiento.



Por otro lado, los fondos pueden componerse por una rentabilidad fija, variable o en porcentajes de ambas. Aunque una verdadera línea divisoria es su gestión de fondos: gestión pasiva o activa.



Pero para ahorrarte algo de tiempo, te adelantamos que tendrás más de un 80% de posibilidades de tener un mayor rendimiento con los fondos de gestión pasiva.



Criptomonedas, un mercado prometedor No hay duda del futuro prometedor de las criptomonedas, por lo que según Forbes, el 15% de los ciudadanos estadounidenses adultos ya poseen criptomonedas.



El volumen diario de transacciones en criptomonedas es 4 veces mayor al volumen diario absoluto de renta variable, y se cree que en 5 años, el volumen puede superar al de las transacciones de bonos corporativos y estatales.



Una de las mejores razones por las que invertir en criptomonedas, es debido a que ante una crisis económica global, éstas podrían convertirse en un “refugio”. Y por otro lado, según diversas publicaciones, se espera que este ciclo alcista de las criptomonedas pueda llegar a durar unos 1.000 días, esto quiere decir que el 2020 y los años que le siguen, son la mejor oportunidad de la historia para invertir en criptomonedas.



Entre tantas opciones de criptomonedas, indiscutiblemente el Bitcoin es el más dominante, con una relevancia que se acerca al 70%. De hecho, invertir en esta moneda digital puede ser tan rentable que algunos matemáticos apuntan a que su cotización puede alcanzar un valor de 100.000€.