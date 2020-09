​Los corresponsales extranjeros premian a destacadas figuras e instituciones españolas Rafael Nadal, el periodista Vicente Vallés, el doctor Antonio Zapatero e Ifema, el Museo Thyssen y la Asociación de los Pueblos más bonitos de España son los galardonados Redacción Siglo XXI

miércoles, 9 de septiembre de 2020, 10:23 h (CET) La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) que acaba de cumplir 97 años, ha dado a conocer sus premios anuales 2019 que valoran el esfuerzo de destacadas figuras profesionales e instituciones en distintos apartados. El premio consiste en un bello trofeo creado expresamente por el prestigioso escultor Santiago de Santiago. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar, el próximo 10 de septiembre a las 18:00 (asistencia solo por invitación y aforo restringido) en el marco de los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Retiro madrileño. Han confirmado su asistencia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, así como destacadas personalidades del mundo de la política, el deporte, la cultura, el turismo y, por supuesto, el periodismo. Los premios de esta edición son los siguientes:



Cultura y Ciencia: ACPE ha decidido premiar a la Fundación Thyssen-Bornemisza, una de las más activas del panorama cultural español y encargada de la gestión del Museo, de su conservación, estudio, exposición pública y difusión de la colección de obras de arte que el Estado español adquirió en 1993. Desde 2004, se encarga también del préstamo a largo plazo de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza y de la ampliación del Palacio de Villahermosa. Desde la apertura al público del Museo en 1992, se ha incrementado el número y la variedad de exposiciones temporales, los programas didácticos y diferentes actividades culturales y comerciales. Casi mil obras de arte permiten recorrer la historia de la pintura occidental desde el siglo XIII al XX. El Museo presta especial atención a los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, con presentaciones previas a las distintas exposiciones y eventos que se celebran, acceso gratuito de martes a viernes tanto a la muestra permanente como a las exposiciones temporales.



Deporte y Superación: los corresponsales extranjeros han querido destacar uno de los méritos menos conocidos del tenista Rafael Nadal, su papel social y solidario a través de la Fundación Rafa Nadal. A sus 34 años, Rafael Nadal parece haber conseguido todo en el mundo del tenis: 14 torneos Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cuatro copas Davis con la selección. Pero a sus cualidades como deportista une sus virtudes como ser humano que le hace mostrarse solidario cuando hace falta. Como él mismo suele decir: “Trabajo siempre con un objetivo, mejorar como jugador y como persona”. Lo está haciendo con su trabajo en la Fundación Rafa Nadal, que busca reforzar, a través del deporte y la educación, la integración y el desarrollo personal y social de niños y jóvenes en España y la India, para que tengan igualdad de oportunidades para desarrollar sus máximas capacidades y potencial. En sus 10 años de actividad, la Fundación ha atendido a más de 5.200 menores y jóvenes. Además, en 2016 Rafa Nadal puso en marcha en Manacor, su ciudad natal, la Rafa Nadal Academy by Movistar, con el objetivo de transmitir a jóvenes tenistas todo lo aprendido a lo largo de su carrera.

Turismo con identidad: se ha premiado a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, que nació con la idea de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura, villas donde la tradición envuelve al viajero, espacios a veces un tanto olvidados. Además de belleza, los pueblos que gozan del distintivo como “los más bonitos de España”, deben ofrecer calidad, excelencia y atención especial a sus visitantes. Los criterios para su admisión son exigentes y solo uno de cada cinco pueblos que solicitan ser incluidos lo consiguen. Actualmente forman parte de la Asociación 94 pueblos y cada año se incorporan algunos más. ACPE valora especialmente estas iniciativas que permiten descubrir lugares menos convencionales y favorecer un turismo de calidad y solidario.

Periodismo Innovador: este galardón muy querido por los periodistas extranjeros que ejercen su trabajo en España se ha otorgado por unanimidad a Vicente Vallés, valorando especialmente la independencia, profesionalidad y libertad del director y presentador de Noticias 2 de Antena 3 TV, en unos tiempos en que resulta complicado practicar el periodismo con rigor y sin presiones políticas, económicas y de otro tipo. Vicente Vallés lo ha conseguido en un medio tan crítico como es el televisivo y lo lleva haciendo desde hace muchos años. Su informativo es líder de audiencia. Aunque está especializado en información política nacional, también ha cubierto, entre otros acontecimientos internacionales, todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde 1992. Además es profesor en tres másteres de periodismo televisivo y es autor de varios libros de tema político.

Premio Especial: dadas las circunstancias especiales que se han vivido en los últimos meses a causa del coronavirus, se ha creado un premio especial para destacar el trabajo excepcional realizado por Ifema y el doctor Antonio Zapatero. Se trata de valorar el trabajo de la institución ferial madrileña que, junto con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias, han creado en un tiempo récord el hospital de campaña más grande del mundo, que permitió atender a más 4.000 pacientes. Ifema y todo su personal se volcaron en ayudar en dicho hospital, asumiendo funciones, horarios y entrega que no les correspondían. Un reconocimiento especial en este premio es para el doctor Antonio Zapatero, que ha sido uno de los directores, junto con Javier Marco, del llamado hospital "Milagro" durante más de 40 días en una comunidad asfixiada y colapsada por el covid-19. Comentarios Virginia Jensen 09/sep/20 14:31 h. Rafa has 19 grand slam trophies. 😉

