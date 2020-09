​Más allá del contagio: los problemas de la “vuelta al cole”

Esta semana miles de escolares españoles regresan a las aulas en la que es “la vuelta al cole” más atípica, ansiada y temida a la vez. Y es que, tal y como apunta el comparador Acierto.com, son muchos los padres que temen por la seguridad de sus hijos pero también otros tantos los que abogan por la vuelta a la normalidad. Un contexto que la entidad ha querido analizar. Porque, más allá del virus, ¿qué problemas plantea esta vuelta al cole?



El inicio de las clases: 8 de cada 10 desconfían de las medidas Así, los centros escolares han puesto en marcha una serie de medidas de seguridad para garantizar un acceso adecuado a las aulas: uso obligatorio de mascarillas, distancia de seguridad, incremento de la higiene en clase, toma de temperatura, turnos en el comedor, ventilación de las instalaciones entre clase y clase, etcétera. La realización de pruebas al profesorado ha sido otro habitual.



Unas medidas cuya efectividad en este marco todavía se desconoce (sobre todo si no se baja la ratio o no es posible hacer desdobles). Para más inri, 8 de cada 10 desconfían de que estas pautas de prevención sean suficientes para frenar los contagios.



Además, no podemos olvidar otra cuestión más: la dificultad de diferenciar el coronavirus de otras enfermedades. En especial si tenemos en cuenta que los resfriados y las amigdalitis son las enfermedades más frecuentes entre los escolares, y que comparten muchos síntomas con la COVID-19.



Por no hablar de la imperante necesidad de contar con protocolos de actuación generalizados y de una formación específica que permita explicar a los más pequeños la manera de proceder adecuada en este contexto.



Más allá del virus: otras preocupaciones Más allá del miedo al contagio existen otras preocupaciones relacionadas con la vuelta al cole. Muchas tienen que ver con la conciliación, sobre todo en el caso de que el centro se vea obligado a cerrar o no pueda impartir las lecciones presencialmente. A esto se suma la incertidumbre relacionada con las fechas de incorporación, con el posible cierre de centros, la necesidad de docentes y de personal médico cualificado en las instalaciones.



Un punto en el que el teletrabajo será fundamental (de hecho, el dato curioso es que el 70% de los trabajadores se muestra receloso a volver físicamente a su puesto). Por fortuna, más del 30% de las empresas siguen ahora con este modelo (frente al 4,8% previo a la pandemia).



Los posibles problemas de sociabilización en los más pequeños (suelen desarrollar sus habilidades sociales en el colegio) es otro de los quebraderos de cabeza. Por no hablar de la ansiedad que puede generar volver a una rutina totalmente distinta de lo habitual, del posible descenso en el nivel de los escolares, de las dificultades de aprendizaje que podría ocasionar tanta inestabilidad.



E incluso de la brecha que podría abrirse entre aquellas familias que sí son capaces de proveer los medios para un aprendizaje virtual y las que no. Algunas voces apuntan a que la presencialidad es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades, incluso.



El esfuerzo económico de la vuelta al cole El esfuerzo económico de la vuelta al cole en plena crisis es otra de las grandes preocupaciones de los padres españoles. Con una tasa de paro histórica y las carteras de cientos de ciudadanos temblando, el desembolso de los libros y el material escolar se postula como una de las grandes preocupaciones. Como añadidura, se estima que este año la vuelta al cole costará entre un 5% y un 8% más que el año anterior.



En concreto, se estima que el regreso a las aulas ronda, de media, los 2.000 euros –aquí se incluye el material, los libros, las matriculaciones, etcétera–. No obstante, la cifra baila en función de si el centro es público, privado o concertado. En estos segundos puede rozar los 7.000 euros. Este año, además, hay que sumar el gasto en geles desinfectantes, mascarillas e incluso del material informático necesario para seguir la clase online (en caso de ser necesario).



Cómo ahorrar en la vuelta al cole Por fortuna, el comparador Acierto.com recopila una serie de consejos útiles que pueden ayudarnos a ahorrar en tiempos de pandemia: - Comprar libros de segunda mano permite ahorrar hasta un 45%. El año pasado, de hecho, este tipo de transacción se multiplicó por 10 respecto del periodo anterior. Los libros no son lo único: podemos hacer los mismo con el uniforme, sobre todo si hablamos de niños muy pequeños, que se estiran rápido.



- Comparar: según los datos de acierto.com, hasta el 93% de los usuarios compara precios en Internet antes de comprar un producto. Algo que permite ahorrar más de un 40% (incluso supera el 50% en algunos casos como los seguros de coche) a los usuarios. Se trata de una acción todavía más recomendable en tiempos de crisis.



- Contar con un seguro de hogar nos ahorrará tiempo, dinero y preocupaciones. Hay pólizas que incluyen la asistencia domiciliaria e incluso que se ocupan de las tareas del hogar y de llevar a los niños al cole si estamos convalecientes o en el hospital.



- La economía circular es otro concepto interesante. No se basa en “comprar, usar, tirar” sino en aprovechar lo que ya existe, no generar nuevos residuos y reciclar.



Otros consejos para la vuelta al cole en tiempos de COVID-19 El comparador también ofrece una serie de recomendaciones generales para volver al colegio durante estos días:



- Acostumbrar a los pequeños a ciertas rutinas: horarios, comidas y similares para que la vuelta al colegio sea lo menos traumática posible.



- Plantearlo como algo positivo. Es decir, hablar de la vuelta al colegio como algo nuevo, ilusionante, que les ofrecerá nuevos estímulos y conllevará ventajas.



- Ser transparentes con ellos e informarles de la situación actual. Es importante que la comprendan pero también que no la teman: tranquilizar y proteger. Ofrecerles las herramientas necesarias para enfrentarse a ella resulta clave, así como adaptar el discurso a la edad de nuestro hijo.



- Permitirles quejarse y expresarse es importante, sobre todo porque el proceso de adaptación conlleva cansancio.



- Hacer una lista de propósitos y preparar metas en común que hagan el curso más estimulante.