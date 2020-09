Dan alegrías Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 6 de septiembre de 2020, 19:55 h (CET)

Mis siete gatitos, me dan alegrías,

me dan los besitos,

me piden comida,

me reciben en la puerta,

lloran cuando me marcho...



Por eso...

mis lindos gatitos

son mis tesoritos,

les llevo en el alma

como a unos hermanitos.



Son luz en la sombra,

son risas y deseos

de seguir viva,

por ellos,

que me necesitan.



Son mi norte,

son mi brújula.

Son mi responsabilidad,

y también son...

mi despertador.



Dedicado a mi gata atigrada y gris, Lourditas.

