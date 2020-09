​Analizando los datos de la temporada del Valencia CF ​Como en tantos ámbitos de la vida y de los negocios, para afrontar el futuro con las mayores garantías de éxito suele ser recomendable conocer el pasado con el mayor detalle posible, y el mundo del deporte no es una excepción Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 3 de septiembre de 2020, 10:03 h (CET) Esta próxima temporada que comenzará en septiembre, si el Covid-19 lo permite, debe ser una temporada de transición para el Valencia CF. Después de un año irregular, en el que no ha sido capaz de clasificarse para jugar en competiciones europeas y con una reducción considerable del presupuesto para la temporada 2020-2021, el Valencia CF afronta el futuro con algo de incertidumbre, aunque tratándose de un club tan grande todos estamos seguros que pronto volverá a luchar por los puestos altos de las competiciones en las que participe.



Como en tantos ámbitos de la vida y de los negocios, para afrontar el futuro con las mayores garantías de éxito suele ser recomendable conocer el pasado con el mayor detalle posible, y el mundo del deporte no es una excepción. El propósito de este artículo es analizar la temporada pasada, a partir de los datos objetivos de los partidos jugados por el Valencia CF y con esta información, intentar conocer cuáles han sido los puntos fuertes y débiles del equipo.



Para realizar este análisis se va a proceder a comparar las estadísticas del Valencia CF con los equipos con los que ha estado jugándose la clasificación para la Europa League: Villarreal CF, Real Sociedad, Granada CF, Getafe CF, CA Osasuna, Athletic Club y Levante. Como se puede comprobar, la diferencia de presupuesto entre estos equipos es considerable, a pesar de ello, vamos a centrar el análisis en los datos del juego exclusivamente, pero sin olvidar esta diferencia subyacente.



Vamos a empezar analizando el ataque del Valencia CF y concretamente unos datos básicos como son los goles (azul) y las asistencias (rojo). Como se puede comprobar en el gráfico siguiente el número de goles marcados por el Valencia CF (46 goles) es sensiblemente inferior al de los equipos que se han clasificado para jugar la Europa League: Villarreal CF (63), Real Sociedad (56) y Granada CF (52). Algo similar sucede con las asistencias de gol, si bien es cierto que entre estos dos parámetros podría haber cierta correlación.



En el siguiente gráfico vamos a profundizar en los parámetros de ataque del equipo. Se representan los corners (curva verde), centros (curva roja), disparos (curva azul) y disparos a puerta (curva amarilla) por partido de los ocho equipos analizados. Se puede ver que el Valencia CF es el equipo que menos dispara y el que menos dispara a puerta, incluso menos que equipos que han quedado por debajo en la clasificación final. Concretamente realiza 6,92 disparos por partido, de los que tan solo 3,16 van a puerta, y así es difícil meter goles. Pero es que también en centros y corners por partido está en las últimas posiciones de esta comparación, superando únicamente al Villarreal CF y al Granada CF. Por otro lado, el Villarreal CF es el equipo de los 8 comparados que menos corners saca y que menos veces centra, aunque está claro que en este caso no le ha hecho falta para terminar en quinta posición habiendo marcado 63 goles, solo superado por el Real Madrid y el Barcelona.



Para finalizar con el juego de ataque, otro aspecto interesante es que tan solo el 18,49% de los centros realizados por el Valencia CF han sido afortunados, el peor porcentaje con diferencia de todos los equipos analizados, como puede comprobarse en el gráfico que se muestra a continuación. En resumen, el juego de ataque ha sido pobre en general, con pocos goles y pocas ocasiones de peligro y además, con escasa precisión en los centros desde las bandas.





Una vez analizado el juego de ataque ahora vamos a centrarnos en el juego defensivo del equipo durante toda la temporada. Empecemos analizando unos parámetros generales de la defensa como son: las recuperaciones (curva verde), despejes (curva roja) y disparos recibidos (curva azul) por partido. Con respecto a las recuperaciones, el Valencia CF es el equipo que menos balones recupera (54,84 por partido) de los ocho que se han analizado y en cambio es el que recibe más disparos (15,05 por partido), solo superado ligeramente por el Levante UD (15,21).





Finalmente, otro detalle interesante es el que se muestra en el último gráfico, que corresponde a la relación entre las faltas cometidas y las faltas recibidas. Se puede ver que todos los equipos comparados han cometido más faltas de las que han recibido, excepto el Valencia CF, donde la relación está invertida y además la diferencia es considerable. De hecho, es incluso el equipo que menos faltas comete de toda La Liga.







Este análisis se ha intentado realizar de forma objetiva, centrándose únicamente en los datos, sin entrar en aspectos subjetivos ni en la forma de jugar, que puede gustar más a unos y menos a otros, sino únicamente en los parámetros objetivos del juego y debe servir para intentar ayudar a comprender cuáles han sido las debilidades del Valencia CF durante esta temporada recién finalizada. Como punto positivo, hay que recalcar que a pesar de no haber sido una temporada buena, el equipo ha estado luchando hasta el final por conseguir un puesto en competiciones europeas.



Rafael Nogueras Sitio Web: https://rafaelnogueras.wordpress.com Twitter: @rnoguerass ------------------------------------- Los datos para realizar este análisis han sido obtenidos de la web oficial de La Liga de Fútbol Profesional (https://www.laliga.com) el día 19 de agosto de 2020. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Analizando los datos de la temporada del Valencia CF ​Como en tantos ámbitos de la vida y de los negocios, para afrontar el futuro con las mayores garantías de éxito suele ser recomendable conocer el pasado con el mayor detalle posible, y el mundo del deporte no es una excepción ¿Quién es Rui Pinto? Rodrigo se despide del Valencia con recuerdos de la Copa, la afición y Marcelino "Después de seis años juntos ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy meditada y en ningún caso forzada. Es el momento de aceptar un nuevo reto" Jesús Navas levanta su tercera Europa League, el séptimo título con el Sevilla Con el triunfo de este viernes, Navas se queda a dos títulos de José Antonio Reyes, que es el jugador que más tiene en su palmarés PSG - Bayern, final esperada de la Champions Si parecía que por la entidad de algunos equipos el cuadro estaba devaluado, los nombres de los finalistas engrandecen finalmente la que será recordada como la Champions del coronavirus