El Gobierno descarta la baja laboral para padres con hijos en cuarentena pero PCR negativa

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida.



En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo.



En todo caso, ha recordado que el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa 'Me Cuida', que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, "y que permita acompasar esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral".



El plan 'Me Cuida', que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.