¿Quién es Rui Pinto?

En los últimos meses, durante los partidos de fútbol, se pudieron ver pancartas en apoyo de Rui Pinto en varios estadios y torneos. Por ejemplo, los aficionados del Borussia Dortmund pasaron el rato durante el partido de la Liga de Campeones con el Tottenham. Las estrías con la leyenda "Hold on, Rui Pinto" aparecieron en Alemania. La aparición de Rui Pinto no se parece a un hombre del mundo del crimen. Fue en los orígenes del sitio web Football Leaks, lanzado en 2015. La idea de Pinto estaba en el corazón de su deseo de enjuiciar actos ilegales en el fútbol. Empezando por la evasión fiscal revelada de Mourinho y Ronaldo en España. Y terminando con una correspondencia interna revelada del Manchester City. El club inglés trató de evitar el castigo por violar el juego limpio financiero.



Tres años después de que la edición española de Marca publicara por primera vez una fotografía de Pinto, fue detenido por orden europea. La orden fue presentada por la policía portuguesa hace seis semanas. Rui se enfrentará ahora a cargos de "extorsión, violación del secreto y acceso ilegal a la información". Será juzgado en su tierra natal, en Portugal.



"Estoy nervioso porque en los últimos meses he sido blanco de ataques, especialmente de los aficionados del Benfica", dijo Pinto a Der Spiegel hace un mes. "Desde el otoño pasado he recibido amenazas regularmente en Facebook. Si voy a prisión en Portugal, no puedo sobrevivir".



Pinto trabajó bajo el seudónimo "John" con Der Spiegel y otros miembros de una red de medios conocida como los Oficiales Europeos de Investigación (Grupo EIC). Estima que la red ha recopilado 70 millones de documentos y 3,4 terabytes de información, incluyendo los correos electrónicos personales de algunas de las personas más influyentes en el mundo del deporte.



"Inicié un movimiento espontáneo de revelaciones en el esfera de fútbol", dijo Pinto. "Pero no soy el único involucrado en el proceso. Con el tiempo, el número de fuentes de las que recibí información creció y la base de datos se expandió".



La primera violación resuelta fue el caso Twente. Pinto se enteró de que junto con agentes de la compañía Doyen Sports Twente violaron las leyes de la Unión Holandesa de Fútbol. Posteriormente, el club se vio privado del derecho a jugar en competiciones europeas durante 3 años.



Luego Pinto cambió a su campeonato nativo portugués. Según Marca, una serie de técnicas de hacking recibió información sobre los contratos de los jugadores retenidos con violaciones de las reglas. La información se refería, entre otras cosas, a tres "ballenas" del fútbol portugués: Benfica, Porto y Sporting.



Pinto supuestamente chantajeó a Doyen Sports y exigió pagarle 500.000 euros por no divulgación. Como resultado, la investigación fue publicada en el sitio web del Mercado de Benfica.



El Oporto fue multado con 50.000 francos suizos por la influencia de Doyen Sports en los traslados al club. La declaración oficial de la FIFA decía: "La conclusión de contratos que permitieron a un tercero influir en la independencia del club y su política de transferencias".